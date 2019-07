Diramate nel pomeriggio le convocazioni U16 e U18 per gli Europei di categoria

Diramate nel pomeriggio le convocazioni per le formazioni U16 e U18 che da giovedì saranno impegnate negli Europei di categoria. Entusiasmo ed incognite per due gruppi profondamente rinnovati

E‘ partito il countdown verso Euro 2019, la manifestazione continentale riservata alle categorie Under 18 (otto squadre iscritte) e Under 16 (sette, dopo il forfait all’ultimo della Svezia) in programma da giovedì 1 a domenica 4 agosto tra il PalaRobaan di Roana e la pista di via Cinque ad Asiago.Nella giornata odierna, infatti, i commissari tecnici Alessandro Cintori (Under 18) e Drahoslav Zurek (Under 16) hanno ufficializzato le liste dei convocati per l’appuntamento che chiude la lunga stagione delle nazionali. Nel pomeriggio una ultima “sgambata di fine raduno” (vedi le foto) con una amichevole fra le due formazioni (7-0 per la Under 18 il risultato del “test match”). Domani prove pista ufficiali e da giovedì mattina si fa sul serio!

Ecco i nostri 32 azzurri:

UNDER 18 – I CONVOCATI PER L’EUROPEO

ZANDARIN Riccardo Ghosts Padova

COLUCCI Francesco Real Torino

BORTOLI Stefano Asiago Vipers

FORTE Michele Asiago Black Out

ZAGO Matteo Asiago Black Out

DEGANO Nicolò Edera Trieste

COCOZZA Axel Edera Trieste

CARRON Daniele Ghosts Padova

LAGO Edoardo HP Cittadella

ROSSI Alessandro HP Cittadella

MATONTI Marco Asiago Black Out

BIDO Edoardo PGS Legnaro 2000

CECCHETTO Francesco Novi Hockey

BALLAN Filippo PGS Legnaro 2000

RIGONI Filippo Asiago Vipers

ZAMPIERI Samuele Raiders Montebelluna

A disposizione per eventuale convocazione

PERTILE Giovanni Asiago Newts

MAGGIA Gioele Bludogs Montorio

ZATTA Christian PGS Legnaro 2000

Head Coach CINTORI Alessandro

UNDER 16 – I CONVOCATI PER L’EUROPEO

CAMPULLA Lorenzo Ghosts Padova

CARRETTA Giulio Ghosts Padova

CHIAMENTI Filippo Bludogs Montorio

CRIVELLARI Filippo CUS Verona

FORMENTINI Luca Real Torino

FRACARO Davide Bludogs Montorio

FUNARI Andrea Patt. Sambenedettesi

MAGNABOSCO Marco CUS Verona

MANGANELLI Edoardo Ghosts Padova

MASIERO Giacomo PGS Legnaro 2000

MONTOLLI Riccardo Bludogs Montorio

NAMBULETTO Gaetano CV Skating SSD

PIETROBON Mattia PGS Legnaro 2000

ROCCO Renzo Hockey Empoli

SOBBERI Abderahmane PGS Legnaro 2000

ZERBATO Elia Bludogs Montorio

A disposizione per eventuale convocazione

VESENTINI Gabriele Ghosts Padova

ZERBINATI Andrea Ghosts Padova

Head Coach ZUREK Drahoslav

foto Vanessa Zenobini

Com. Stam.