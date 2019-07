La Società Canottieri Garda Salò vince a Trieste la terza tappa di qualificazione della LIV

Trieste, 29 luglio 2019 – La terza tappa di selezione della stagione 2019 della Lega Italiana Vela si è conclusa ieri a Portopiccolo, al termine di dodici regate sulle quindici previste a causa delle codizioni meteo poco agevoli, che non hanno permesso il completamento della serie in programma.

La terza tappa del Campionato Italiano per Club 2019 è stata vinta dalla Società canottieri Garda Salò, con una serie di cinque primi, due secondi, tre terzi, un sesto e un nono; il secondo gradino del podio è stato conquistato dalla Fraglia Vela Riva (tre secondi, un terzo, un sesto, due settimi e un nono), terza posizione invece per il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (un primo, un secondo, tre terzi, due quarti, tre quinti, un settimo e un nono). Seguono a pochi punti di differenza il Circolo Vela Bari (53 punti) e lo Yach Club Riviera del Conero (55 punti), che chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione, mentre troviamo a seguire, ma con maggior distacco, il Circolo Vela Bellano (66 punti), il Club Velico Crotone (67 punti) e, infine, il Circolo Nautico Rimini (81 punti). Inoltre, sono stati premiati ieri pomeriggio nella piazzetta di Portopiccolo, anche il Circolo Vela Bellano con il premio speciale “Young Team, il Club Velico Crotone con il premio speciale “Glam Team” e il Circolo Nautico Rimini con il premio speciale “Fair Play”. Oltre agli equipaggi saliti sul podio, che vi andranno automaticamente, con la sua quarta posizione in classifica si qualifica per l’evento conclusivo anche il Circolo Vela Bari. Appuntamento quindi per la finale prevista dal 19 al 22 settembre a Venezia ed ospitata dalla Campagnia della Vela, che vedrà tutti i Circoli qualificati scendere in acqua per concuistare il titolo di Campione Italiano per Club 2019.

