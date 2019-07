Sei squadre lombarde, ed altrettante abruzzesi, cinque laziali, tre dalle vicine Marche, due dal Friuli Venezia Giulia e dall’Emilia Romagna e, infine, una squadra dalla Puglia, dalla Campania, dalla Toscana e dal Trentino Alto Adige.

Sono ventotto (sedici maschili e sedici femminili) le squadre che sabato 27 e domenica 28 luglio daranno vita a Roseto degli Abruzzi, nella Bellavista Arena, sul lungomare Trento, al Torneo Nazionale 3×3 Basket Italia, una vera e propria festa di sole, mare, fantasia e 3×3. Il Torneo è riservato alle categorie Open maschile e femminile e inizia sabato 27 alle 10:00. Fasi finali domenica 28 dalle 10:00 fino alle 17:00. L’evento è organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la FIP.

Il Torneo Nazionale 3×3 Basket Italia di Roseto degli Abruzzi esprime la popolarità del 3×3, che fra un anno esordirà come disciplina olimpica ai Giochi di Tokyo 2020, sia per il successo e la diffusione che sta avendo in Italia, sia per il fatto che è uno sport di prossimità, urbano, che si gioca per strada, fra la gente.

Sky Sport 24 si collegherà in diretta con il Torneo e ad agosto sarà trasmesso su Sky Sport un magazine dedicato alla tappa di Roseto degli Abruzzi disponibile, poi, anche On Demand.

Queste le squadre partecipanti:

Femminili

Carosello (Lombardia), All Scars (Lazio), Team Ballo (Abruzzo), U.S.A. e Getta (Abruzzo), Donox (Abruzzo), Black Hole (Lazio), Manco a Fa’ Così (Lazio), Un Nome Originale (Friuli Venezia Giulia), Airball (Toscana), Fe.Ba. Civitanova (Marche), Pescara Manzia (Abruzzo), Trulli’s (Puglia).

Maschili

Quelli di San Lorenzo (Lazio), The North (Lazio), Hammer (Friuli Venezia Giulia), Massicci (Lombardia), Panda’s Friends (Lombardia), Lombardia (Lombardia), The Chosen Ones (Lombardia), Carbonara Al Ticino (Lombardia), Team Marche 3×3 (Marche), Griffu’s Boys (Campania), Comitato Regionale Abruzzo (Abruzzo), The Big Three (Abruzzo), Four Punch Men (Trentino Alto Adige), Birbi (Marche), Schiocchi Ballers (Emilia Romagna), Schiocchi Lovers (Emilia Romagna).

Il Torneo maschile è una porta sull’Europa: la squadra vincitrice si qualificherà per il FIP Rimini Challenger del 19-20 agosto, evento del circuito World Tour FIBA.

Com. Stam.