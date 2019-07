Podismo: Sabato al via la gara più glamour delle Madonie il 5° Trofeo HappyRun Valledolmo BioRace.

Valledolmo (Pa). Si respira già aria di festa sulle Madonie per la quinta edizione del Trofeo Podistico HappyRun Valledolmo in programma sabato prossimo 27 luglio ’19 nel caratteristico comune di Valledolmo in provincia di Palermo, valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic e Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale.

Il Trofeo Podistico HappyRun Valledolmo nel 2018 ha ricevuto il prezioso riconoscimento come migliore evento organizzato del BioRace per la bontà e la qualità dei servizi resi, ma cosa molto più importante per l’accoglienza e l’amore che la Città di Valledolmo riserva a tutti i partecipanti.

Tante le novità di questa quinta edizione dedicata alla memoria di Nino Piazza, a partire dal ricco pacco gara per i primi 200 atleti che si iscriveranno tramite il sito www.speedpass.it , la premiazione di categoria con ceste alimentari rigorosamente allestite con prodotti Valledolmesi vero vanto ed orgoglio del territorio. New entry del 2019 la prima edizione della camminata non competitiva denominata STRAFAMIGLIA Valledolmo voluta fortemente dall’ amministrazione comunale per coinvolgere tutti i cittadini e gli ospiti di ogni età, circa 2km ricavati nel cuore di Valledolmo domenica 28 luglio con partenza alle ore 11,00.

Gli organizzatori della ASD Terrasfalto Team Bike & Running Valledolmo si sono letteralmente superati per qualità nel prediligere i premi che saranno consegnati al primo e prima assoluti , delle sculture in ferro vere e proprie opere d’arte del Maestro Vincenzo G. Sciavolino. Premi speciali anche per i presidenti delle associazioni sportive che prenderanno parte alla gara. Altra chicca per i fortunati partecipanti il libro “Valledolmo Città Mariana”, donato da Don Sandro Orlando e Pietro Calogero La Monica, che sarà inserito nel pacco gara.

L’appuntamento è per sabato 27 luglio ’19 alle ore 16,30 nella centrale Piazza dell’Olmo a Valledolmo (PA) per la conferma iscrizioni e consegna pettorali e chip elettronici forniti da Speedpass.it , ore 17,00 partenza Passeggiata Zero Barriere, ore 18,00 partenza categorie giovanili Coppa Giovani ACSI S.O., ore 19,00 partenza 5° Trofeo Pod. HappyRun km 7,3 per tutte le categorie, dalle ore 20,00 il mitico ristoro finale la Cerimonia di Premiazione, a seguire Music Party con DJ.

Un week end sulle Madonie da non perdere con lo sport, la salute, il divertimento, la buona tavola e l’accoglienza che solo Valledolmo ed il Trofeo HappyRun sanno regalare.

Info ed Iscrizioni: www.biorace.it www.speedpass.it

Com. Stam.