Sorteggiati i gironi di Qualificazione agli Europei 2021 Gli Azzurri giocheranno da fuori classifica contro Russia, Estonia e Macedonia Le Azzurre sfidano Repubblica Ceca, Danimarca e Romania

Gli Azzurri giocheranno da fuori classifica contro Russia, Estonia e Macedonia Le Azzurre sfidano Repubblica Ceca, Danimarca e Romania

Si è tenuto oggi a Monaco di Baviera il sorteggio per le Qualificazioni ad EuroBasket 2021 e a EuroBasket Women 2021. Nel torneo maschile l’Italia, che giocherà il Girone B da fuori classifica in quanto Nazione organizzatrice, è stata sorteggiata con Macedonia del Nord, Estonia e Russia. Esordio il 20 febbraio 2020 in casa contro la Russia.

Le Azzurre sono state invece inserite nel Girone D, insieme a Romania, Repubblica Ceca e Danimarca. Esordio il 14 novembre 2019 in casa con la Repubblica Ceca, 3 giorni più tardi la trasferta in Danimarca.

FIBA EuroBasket 2021. Le qualificazioni all’Europeo del 2021 si svolgeranno in tre finestre, in programma dal 17 al 25 febbraio 2020, dal 23 novembre al 1 dicembre 2020, e dal 15 al 23 febbraio 2021. Al termine delle tre finestre (2 gare a finestra, una in casa e una in trasferta, per un totale di 6 gare per ciascun Girone), si qualificheranno all’Europeo 24 squadre.

L’Italia, con l’assegnazione a Milano di uno dei quattro Gironi della rassegna continentale, è già qualificata di diritto a EuroBasket 2021, e parteciperà da fuori classifica a FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers. Stesso discorso per le altre tre Nazioni ospitanti: Germania (Girone a Colonia, Fase Finale a Berlino), Georgia (Girone a Tbilisi) e Repubblica Ceca (Girone a Praga).

Il calendario degli Azzurri

20 febbraio 2020

Italia-Russia

23 febbraio 2020

Estonia-Italia

27 novembre 2020

Italia-Macedonia

30 novembre

Russia-Italia

17 febbraio 2021

Italia-Estonia

21 febbraio 2021

Macedonia-Italia

FIBA EuroBasket Women 2021. Le qualificazioni all’Europeo Femminile del 2021 si giocano il 14 e il 17 novembre 2019, il 12 e il 15 novembre 2020, il 4 e il 7 febbraio 2021.

Le 33 squadre sono state divise in nove Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate.

Il calendario delle Azzurre

14 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca

17 novembre 2019

Danimarca-Italia

12 novembre 2020

Romania-Italia

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca

7 febbraio 2021

Italia-Romania

I Gironi di FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers

Girone A: Slovacchia/Cipro/Romania, Polonia, Israele, Spagna

Girone B: Italia, Macedonia del nord, Estonia, Russia

Girone C: Repubblica Ceca, Belgio, Lituania, Albania/Bielorussia/Danimarca

Girone D: Croazia, Turchia, Paesi Bassi, Svezia

Girone E: Finlandia, Georgia, Svizzera/Portogallo/Islanda, Serbia

Girone F: Austria, Ungheria, Slovenia, Ucraina

Girone G: Germania, Montenegro, Lussemburgo/Kosovo/Gran Bretagna, Francia

Girone H: Grecia, Lettonia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria

* Italia, Georgia, Germania e Repubblica Ceca giocano fuori classifica

I Gironi di FIBA EuroBasket Women 2021 Qualifiers

Girone A: Islanda, Slovenia, Grecia, Bulgaria

Girone B: Israele, Svezia, Montenegro

Girone C: Svizzera, Russia, Bosnia ed Erzegovina, Estonia

Girone D: Romania, Italia, Repubblica Ceca, Danimarca

Girone E: Lituania, Serbia, Turchia, Albania

Girone F: Polonia, Gran Bretagna, Bielorussia

Girone G: Portogallo, Belgio, Ucraina, Finlandia

Girone H: Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia

Girone I: Germania, Lettonia, Croazia, Macedonia del nord

Spagna e Francia già qualificate. Dalle qualificazioni passano le prime classificate dei 9 Gironi e le 5 migliori seconde

