Cesare Pellegrino è il nuovo allenatore della Saracena Volley

La Saracena Volley muove i primi passi per la prossima stagione. In attesa di comunicare il roster, tra conferme e nuovi arrivi, la società, che per il sesto anno consecutivo disputerà il campionato di Serie C di pallavolo femminile, parte dalla panchina. Sarà l’ex azzurro Cesare Pellegrino la guida tecnica per la stagione 2019/2020.

Originario di Reggio Calabria ha calcato i campi di serie A per ben undici stagioni, raggiungendo la finale di coppa Confederale CEV nel 1980 e tre volte la finale di coppa Italia. Con la maglia della nazionale italiana il nuovo coach della Saracena Volley ha collezionato ben 70 presenze, tra juniores e senior, partecipando agli europei del 1979, al torneo preolimpico di Los Angeles ed a diverse manifestazioni internazionali. Lunga esperienza anche in panchina. Ha iniziato la carriera di allenatore nel Volley Reggio, per poi proseguire sulle panchina di diverse società tra serie C e B1 sia maschili che femminili. Oltre a possedere esperienze in Francia e Russia come istruttore sportivo, il neo coach della Saracena Volley è stato ideatore e responsabile di camp estivi per diversi comuni italiani, ricoprendo inoltre i ruoli di direttore dell’area tecnica del Lazio Volley e di collaboratore dell’assessorato allo sport del comune di Reggio Calabria.

“Sono felicissimo di far parte della Saracena Volley, una società che ha come punto di forza l’entusiasmo del suo Presidente, Luca Leone – ha commentato il neo allenatore. Nei prossimi giorni incontrerò le ragazze e con la dirigenza lavoreremo su un roster che dia soddisfazione alle aspettative dei tanti appassionati di pallavolo, e a noi la gioia di lavorare insieme, divertendoci. Sono pronto per questa nuova, bellissima avventura”.

Questo il commento del presidente Luca Leone. “Accolgo con affetto nella famiglia Saracena coach Cesare Pellegrino. Sono molto contento di questa scelta ampiamente condivisa. La sua esperienza rappresenta per noi un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi societari. La Saracena Volley, per il sesto anno consecutivo affronterà la serie C. Dopo l’esperienza della passata stagione, dove abbiamo sfiorato la promozione in serie B2, punteremo nuovamente ad un campionato di vertice. Inoltre, in linea con la politica societaria, forti dei due titoli territoriali vinti e dei due secondi posti regionali con l’under 16 e l’under 18, anche quest’anno concentreremo gran parte del nostro lavoro sui giovani con l’obiettivo di far continuare a crescere il nostro vivaio attraverso la guida di professionisti che possano dare un contributo importante in ottica futura. La passione per questo sport è la linfa vitale che ci spinge sempre a migliorare. Un sincero ringraziamento a coach Agata Licciardello per l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno e con la quale potrebbero esserci le condizioni per nuove forme di collaborazione con i settori giovanili. Un grazie anche ad Alberto Limberger per il contributo fornito. Ad entrambi i migliori auguri per il proseguo delle loro rispettive carriere”.

