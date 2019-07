Raduno di bikers per la “Gran Fondo Bikers” a Pantelleria

Si è disputata la scorsa domenica la prestigiosa gara europea che ha radunato a Pantelleria gli appassionati della mountain bike.

La gara valida per il circuito prova di Campionato Nazionale UISP, coppa Sicilia FCI MTB 2019 e Prova di campionato interprovinciale ACSI (PA-TP-AG) è stata organizzata dall’Asd Pantelleria Outodoor, con il patrocinio del Comune di Pantelleria e la collaborazione del Consorzio Albergatori Pantelleria Island, dell’ASD Atletica Pantelleria, del libero Consorzio Comunale di Trapani. Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha voluto dare il suo supporto ad un evento capace di valorizzare le potenzialità turistiche dell’isola attraverso un approccio alla fruizione capace di rispettare l’ambiente. Il percorso di gara, interno all’area Parco, ha interessato il Lago di Venere quale punto di partenza per proseguire, poi, in direzione Bugeber, su una salita in asfalto di circa 2 km e raggiungere la chiesetta di Santa Chiara di Bugeber. I bikers hanno attraversato l’ascesa al Tikirriki, salendo in direzione Randazzo e proseguendo verso montagna grande passando tra i sentieri di Cuddia Mida; sono scesi, poi, in direzione Benikulà, verso la Valle di Monastero, hanno attraversato Cuddia Attalora e Barone, per risalire da Mueggen verso Randazzo, percorrere Bugeber, il Sentiero Romano e a Cala 5 denti.

nbsp; L’arrivo, posizionato sul lago di Venere ha rappresentato una vera festa alla presenza del numeroso seguito portato dai partecipanti. È così che i circa 70 partecipanti alla gara, hanno percorso 15 km unendo passione per lo sport alla scoperta del paesaggio unico di Pantelleria. Obiettivo raggiunto, quindi, per aver intercettato un numeroso pubblico nazionale con un’innovativa formula di vacanza fra sport e divertimento, in linea con le attività dell’Ente Parco.

Com. Stam.