Palermo calcio, Sala (Palermo 2022): “Per la prima tutti allo stadio”

Il calcio a Palermo non è solo una passione, è molto di più. E’ un’occasione di riscatto, è un modo per sentirsi comunità, per riscoprire l’orgoglio di essere parte di questa città. Ripartiamo dalla serie D, è vero, ma ripartiamo con determinazione, coraggio e anche un po’ di spensieratezza perché è questo il bello del calcio.

L‘amministrazione comunale farà la sua parte: il sindaco ha presentato un bando per assegnare il titolo, per cercare imprenditori (speriamo non siano nuovi Papi stranieri) pronti a investire in un serio progetto per tornare lì dove è il nostro posto, nella massima serie. Ci riusciremo solo con nuove regole, una totale trasparenza e un patto con i tifosi. E per la prima di campionato tutti al Barbera, tutti abbonati e tutti paganti (assessori e consiglieri in primis), magari regalando un abbonamento a chi non può permetterselo. Perché il calcio è bello anche per questo.

