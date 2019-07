Podismo: Domenica al via la nona edizione del “Trofeo Podistico le Antiche Vie di Trappeto” BioRace e Coppa Giovani ACSI S.O.

Trappeto (PA). Andrà in scena nel pomeriggio di domenica prossima , 14 luglio ’19, a Trappeto in provincia di Palermo la nona edizione del Trofeo Podistico “Le Antiche Vie di Trappeto” organizzato dal ASD Club Atletica Partinico.

L’evento sportivo trappetese negli anni è cresciuto in quantità e cosa più importante in qualità, lo staff presieduto da Rodolfo Nacci con immenso impegno e sacrificio cura ogni aspetto per accogliere tutti gli atleti nel miglior modo possibile a cominciare dal ricchissimo pacco gara, la premiazione fino al quinto di ogni categoria, il Telo in microfibra personalizzato per tutti i finisher, ristori volanti e finali, preziosi Trofei per il primo e prima arrivati assoluti tutti aspetti che regaleranno ai fortunati partecipanti un pomeriggio sportivo di altissima qualità.

Il ritrovo della gara valida come prova ufficiale del Campionato BioRace Trofeo Pegaso /Per…Correre TOPO Athletic e Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale è fissato per le ore 16,30 presso Piazza Municipio con partenza dalle ore 17,30 con le prove riservate alle categorie giovanili, alle ore 19,00 la partenza della gara riservata agli amatori/master con le categorie Over SM60 e le Donne che affronteranno lo spettacolare circuito di 1950 metri per tre volte le categorie dalla SM alla SM55 quattro volte.

Le Iscrizioni dovranno pervenire tramite il sito www.speedpass.it , Info www.biorace.it la gara nel 2017 ha ricevuto l’ambito premio di miglior gara organizzata del BioRace, grazie, alla bellezza del circuito ricavato tra le caratteristiche viuzze del centro storico ed alla altissima qualità dei servizi offerti a tutti i partecipanti sia delle categorie giovanili che Master.

