Mondiali : Telesca domani in pedana per difendere il titolo Alle ore 16.00 l’Azzurro tenterà di confermarsi Campione del Mondo Junior cat.72 kg

L’attesa è finita. Domani alle ore 16.00 Donato Telesca salirà sulla pedana del Kazakistan per confermare il titolo di Campione del Mondo Junior di Pesistica Paralimpica nella categoria 72 kg.

Era il 2 dicembre 2017 quando il diciottenne di Pietragalla vinceva il titolo iridato sollevando 159 kg a Città del Messico; da allora l’Azzurro ha macinato Kili e record, ultimo dei quali risale alla Coppa del Mondo disputata ad aprile a Eger che gli ha regalato l’oro Juniores, l’argento tra i Senior e il nuovo primato con 179 kg. Una competizione di importanza cruciale per l’Azzurro in vista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. A guidare Donato Telesca in questo appuntamento mondiale sarà come sempre il Direttore Tecnico Sandro Boraschi, coadiuvato dai tecnici Filippo Piegari, Antonio Di Rubbo e Orlando Volpe Maruggi.

“Con Donato Telesca – dice Boraschi – siamo i campioni uscenti nella categoria 72 kg junior quindi è ovvio che dovremo cercare di mantenere in Italia il titolo Mondiale. Lui ha una gara in più su cui puntare, quindi dal punto di vista prettamente tattico lavoreremo il 12 luglio nella gara juniores per portare a casa il titolo mondiale possibilmente già dalla prima alzata, in modo da poter dedicare quelle successive di questa gara e le altre 3 della competizione senior al miglioramento della posizione nel ranking”. Donato Telesca infatti salirà nuovamente in pedana martedì 16 luglio, sempre nella categoria 72 kg ma questa volta tra i senior. “Siamo ben piazzati – conclude il DT – siamo ottavi, con 3 avversari nell’arco di 5 kg, ma poi ovviamente sarà la pedana a dare la sentenza finale”.

GLI ALTRI AZZURRI

Toccherà poi a Paolo Agosti salire in pedana domenica 14 luglio nella categoria 54 kg; il 15 sarà poi la volta di Giuseppe Colantuoni (bronzo all’ultima Coppa del Mondo con 125 kg) e Ludovico Forte impegnati nella categoria 65 kg. Si chiude col botto martedì 16 luglio: la mattina salirà nuovamente in pedana Donato Telesca, mentre nel pomeriggio sarà il turno del Capitano Matteo Cattini. Impegnato per la seconda volta nella categoria 80 kg, avrà l’obiettivo di migliorare i 165 kg sollevati in Ungheria, per cercare di entrare tra i primi 10 nel ranking per Tokyo 2020.

“I ragazzi si son fatti trovare pronti – dice il Direttore tecnico Sandro Boraschi – Il gruppo ormai è consolidato e ci aspettiamo grandi cose da questa trasferta kazaka, anche se ovviamente sarà poi la pedana a dirci se abbiamo fatto bene. Tokyo 2020 è il nostro focus principale ma restiamo concentrati sulla gara, un Campionato del mondo che vedrà presenti oltre 450 atleti e 80 Paesi, una competizione di assoluto valore tecnico. L’obiettivo principale di tutti i ragazzi dovrà essere quello di migliorare le rispettive posizioni nel ranking in ottica olimpica”.

Per seguire le gare dei nostri Azzurri ai Mondiali di Parapowerlifting in Kazakistan:

– www.paralympic.org

– www.worldparapowerlifting.org

– www.worldparapowerlifting.org/results

– https://www.paralympic.org/nur-sultan-2019

– https://www.paralympic.org/nur-sultan-2019/results

