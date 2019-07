Beach Soccer – Serie Aon: a San Benedetto del Tronto tutta la magia del campionato italiano

Dal 12 al 14 luglio il campionato LND fa tappa nelle Marche con 30 partite tra Poule Scudetto e Promozione. Due partite su Skysport e tre in diretta streaming su Facebook e sul canale Mycujoo della LND.

San Benedetto del Tronto (AP), 11 luglio 2019 – Lo sport più amato dell’estate arriva sulla spiaggia di una delle sue location storiche: da domani a domenica 14 luglio la Serie Aon, il campionato ufficiale italiano di Beach Soccer, accenderà la magia a San Benedetto del Tronto con le giocate dei migliori giocatori al mondo, musica, gadget in regalo e tanto divertimento.Tre giorni di spettacolo tutti da vivere sulla Riviera delle Palme, per la quindicesima volta palcoscenico di una manifestazione promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti tra competizioni nazionali ed internazionali grazie al supporto dell’Amministrazione comunale e della società Happy Car Sambenedettese, insieme ai tanti partner locali su tutti la Rossetti Costruzioni.

L’evento è stato presentato oggi alla stampa presso la sede del Comune, dove sono intervenuti l’assessore allo sport Pierluigi Tassotti, il Componente del Dipartimento Beach Soccer LND Ferdinando Arcopinto, il vice presidente del Comitato regionale Marche LND Ivo Panichi, il presidente della Happy Car Samb Beach Soccer Giancarlo Pasqualini e, in rappresentanza dello sponsor del club, Francesco Carfagna. Tra i presenti nella sala consiliare anche il Delegato Provinciale LND di Ascoli Piceno Luigi Paoletti e Gianluigi Rossetti della Samb.

Arcopinto: “Centinaia di atleti con tanti fan al seguito, senza contare le presenze dello staff organizzativo e della produzione televisiva, si riverseranno a San Benedetto per tre giorni: con questi numeri il beach soccer LND si muove ogni volta di città in città confermandosi una straordinaria opportunità per il turismo. Dispiace constatare che in Italia ci sia ancora chi da credito a tornei non riconosciuti ma presentati come tali, da parte nostra cercheremo di mantenere alta la guardia e di offrire al pubblico il vero spettacolo del beach Soccer. Come facciamo ininterrottamente da 16 anni”.

Tassotti: “Il campionato di beach soccer LND è ormai un appuntamento consolidato nella nostra città che ne ha intuito sin dal principio le potenzialità. Ospitare quest’evento significa infatti garantire al territorio un’offerta sportiva di alto livello e una visibilità turistica maggiore a livello nazionale”.

Pasqualini: “Da anni la nostra società lavora in perfetta sinergia col Comune per l’organizzazione della tappa, entrambi crediamo molto nel valore di uno sport che si è conquistato con merito l’attenzione di sportivi e appassionati”.

La “Globo Beach Arena” di San Benedetto del Tronto ospiterà su due campi trenta partite della Serie Aon, in palio ci sono punti pesantissimi per questa esaltante stagione: per le squadre della Poule Scudetto la tappa nelle Marche sarà un crocevia importante per consolidare o stravolgere gli equilibri in classifica, mentre per quelle impegnate nella Poule Promozione sarà decisiva per conquistare l’unico posto a disposizione per le Final Eight di agosto e accedere al girone più importante del prossimo campionato.

La grande novità della stagione è l’approdo della Serie Aon su Sky Sport. Anche in questa occasione l’emittente sportiva per eccellenza riprenderà due sfide in cartellone: Ecosistem Catanzaro-Terracina e Happy Car Sambenedettese-Catania sono entrambe in palinsesto lunedì 15 luglio sul canale 203 e successivamente in replica e sul catalogo on demand della piattaforma televisiva. Accanto alla programmazione Skysport ci sarà quella del live streaming sulla pagina Facebook della LND oltre al sito beachsoccer.lnd.it e alla piattaforma MyCujoo: sabato 13 luglio sarà possibile seguire in diretta Pisa-Napoli (ore 15.45) e Catania-Viareggio (ore 17), mentre domenica 14 Sicilia-Cagliari (ore 12).

Serie Aon – Programma gare San Benedetto

Com. Stam.