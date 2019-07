Arco: Eliminate le squadre azzurre Domani le finali compound alla Reggia di Caserta

Allo stadio Partenio di Avellino terzo giorno di Universiadi per il tiro con l’arco. Tutte eliminate le squadre azzurre, domani la competizione si sposta nei Giardini della Reggia di Caserta per il primo giorno di finali. I match in diretta streaming su FISU TV.

Poco fortunata l’Italia nelle sfide riservate alle squadre e ai mixed team di oggi alle Universiadi 2019. Gli azzurri escono di scena sia nell’arco olimpico che nel compound senza riuscire a staccare i pass per le final. Da segnalare la formula innovativa delle sfide a squadre con le compagini formate da solo due arcieri e non da tre come succede solitamente nelle competizioni internazionali.L’Italia non scenderà quindi in campo nelle finali che si disputeranno domani (compound) e sabato (arco olimpico) nei giardini della Reggia di Caserta. Le sfide per il podio verranno seguite in diretta streaming su FISU TV.Da sottolineare nella giornata le prestazioni di Taipei che si guadagna la finale per l’oro in tutte e tre le gare a squadre riservate all’arco olimpico, cui si aggiungono la finale per l’oro nel compound mixed team e la finale per il bronzo nel compound donne. I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO FEMMINILE – Si interrompe agli ottavi di finale contro Taipei (Peng, Yeh) la corsa nella gara a squadre dell’olimpico femminile di Tanya Giaccheri e Chiara Rebagliati. Le due azzurre perdono 6-0, con i parziali tutti a favore delle avversarie 37-35, 34-32 e 35-34.Taipei si è poi guadagnata la finale per la medaglia d’oro superando in finale gli USA 5-3. A giocarsi il gradino più alto del podio contro le asiatiche sabato sarà la Russia, che ha superato la Svizzera 5-3. I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO MASCHILE – Nel ricurvo maschile l’Italia non è scesa in campo, mentre le finali ricalcheranno del tutto quelle del femminile. A giocarsi l’oro saranno infatti Taipei e Russia, che hanno battuto rispettivamente in semifinale USA e Svizzera col risultato di 5-3. I RISULTATI DEL MIXED TEAM DELL’OLIMPICO – Nella gara mixed team sempre del ricurvo è ancora Taipei a infrangere i sogni degli azzurri. La coppia Chiara Rebagliati e Matteo Santi viene sconfitta agli ottavi di finale da Peng e Wei per 5-1 dopo che il duo italiano aveva battuto la Polonia (Smialkowska, Ogrodowycz) 6-2.Anche in questa occasione Taipei, dopo aver eliminato l’Italia, si è poi guadagnata la finale per l’oro superando in semifinale gli USA con un netto 6-0. La finale sarà tutta asiatica, visto che il Giappone ha avuto la meglio nell’altra semifinale sull’Ucraina per 5-3. I RISULTATI DEL COMPOUND MASCHILE – Non riescono a superare il primo ostacolo nel compound maschile Alex Boggiato e Viviano Mior che vengono sconfitti agli ottavi di finale dal duo della Francia 154-150. Partono meglio gli azzurri che vanno sul 40-36 ma poi subiscono la rimonta transalpina con i parziali tutti a favore degli avversari 39-36, 39-37, 40-37.Al termine dei match sono stati Iran e Turchia a guadagnarsi la finalissima, battendo in semifinale rispettivamente il Messico 155-153 e gli USA 157-153. I RISULTATI DEL COMPOUND FEMMINILE – Arrivano fino ai quarti di finale Eleonora Grilli e Sara Ret che prima battono il Kazakhstan (Lyan, Makarchuk) 153-145 ma poi subiscono la sconfitta per 155-150 dalla Turchia che schiera due ottimi arcieri a livello internazionale come Bostan e Elmaagacli. Il duo turco si è poi guadagnato la finale per la medaglia d’oro che si giocherà contro la Corea del Sud. La Turchia ha superato di misura in semifinale la Russia 154-153, mentre le asiatiche hanno avuto la meglio su Taipei dopo lo spareggio 153-153 (19*-19). I RISULTATI DEL MIXED TEAM – Una vittoria e una sconfitta anche per il mixed team composto da Eleonora Grilli e Alex Boggiatto. Al primo turno gli azzurri hanno la meglio sull’Irlanda (Merry, Foley) 154-152, ma agli ottavi risulta invalicabile l’ostacolo Messico. I centroamericani Bacerra Arizaga e Gonzalez De Alba vincono il match 154-150. A raggiungere la finale per l’oro sono però nuovamente Taipei che sfiderà l’Estonia. Il duo asiatico è riuscito a superare la Sud Corea in semifinale dopo lo shoot off 5-3 (20*-20), mentre l’Estonia ha avuto la meglio sul Kazakistan 152-148. Da sottolineare in questa competizione il nuovo record delle Universiadi ottenuto nelle eliminatorie dalla Corea del Sud dopo il match degli ottavi di finale contro l’Ucraina conclusa 159-147. Il precedente primato era di 157 punti ad opera dell’Estonia.

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Domani e sabato saranno le giornate delle finali e la competizione arcieristica delle Universiadi si sposterà nello scenario mozzafiato dei Giardini della Reggia di Caserta. Venerdì toccherà ai compound mentre sabato sarà il giorno dell’arco olimpico. Le finali verranno trasmesse in diretta streaming su FISU TV, mentre un servizio della RAI in diretta dal campo delle finali è previsto alle ore 14,00 di sabato.