Entrano nel vivo i World Roller Games di Barcellona con l’Italia ancora in testa al medagliere

La giornata non assegna titoli anche a causa della pioggia che rinvia le gare della Corsa. Buoni risultati dall’Hockey inline femminile e dall’Artistico Il vero protagonista della giornata è stata la pioggia che, ad intervalli frequenti, ha condizionato le gare open obbligando quelle delle Corsa, le uniche che davano medaglie, a rinviare tutto il programma previsto per ieri.

E’ stata quindi una giornata di transizione senza titoli da assegnare ma con tanti buoni risultati per i team azzurri e l’Italia che mantiene la testa del medagliere generale con 8 ori, 6 argenti e 7 bronzi davanti ai padroni di casa della Spagna, Usa e Colombia, tutte con 5 titoli.

ARTISTICOAnche oggi il programma ufficiale non prevedeva l’assegnazione di medaglie. Ma il settimo giorno di gare ha comunque portato emozioni al team azzurro. Si parte con la Solo Dance Senior donne dove Anna Remondini e Silvia Stibilj ci regalano un provvisorio terzo e quarto posto, rispettivamente davanti la portoghese Ana Luisa Monteriro Walgode e prima la tedesca Emilia Alexandra Zimermann.Ottimi i piazzamenti tra i Senior uomini della Solo Dance con Daniel Morandin primo davanti al portoghese Pedro Monteiro Walgode e all’altro azzurro Mattia Qualizza. Stessa musica nelle Coppie Artistico Junior con Micol Millis-Tommaso Cortini primi e Angelica Bertoldi-Claudio Casini terzi. Infine tra le Coppie Danza Junior su tutti provvisoriamente i tedeschi Suarez-Turbanow, davanti agli azzurri Caterina Artoni-Raoul Allegranti ed ai portoghesi Pinheiro-Silva, quarti Alice Balzani-Samuele Salvatore.Consulta qui le gare di oggi http://www.worldskate.org/wrg2019/schedule/dettagliocalendario.html?giorno=2019-07-09&disciplina=100

HOCKEY INLINE

Un’altra perla dell’Italdonne. Dopo quella contro la Francia, le azzurre vincono un’altra battaglia sulla pista di Horta dove sconfiggono la Nuova Zelanda per 1-0 con rete di Rebecca Roccella, risultato che vale il pass per i quarti di finale, contro un’avversaria ancora da definire, e che certifica il buon momento di un gruppo che sta mostrando carattere e intensità agonistica.

Non altrettanto soddisfacente il risultato degli azzurri di coach Rigoni che lamenta la poca concretezza della squadra in fase di realizzazione. Purtroppo l’Italia perde anche contro il Canada e chiude il suo girone all’ultimo posto, con la chance però di accedere ai quarti se battiamo nello spareggio di mercoledì la vincente di Svezia – Germania di domani

Consulta i live score ufficiali qui http://www.inlinehockey.wrg2019.com/league/8

HOCKEY PISTA

Prima sconfitta per la Nazionale di Massimo Mariotti nel Campionato Mondiale di Vilanova. Succede contro i fortissimi spagnoli e con l’onore delle armi con gli azzurri sorpassati nel finale dopo una gara giocata a testa alta dall’inizio alla fine. Finisce 5-3 per i padroni di casa.

Appuntamento oggi pomeriggio contro la Francia per l’incontro decisivo dove si gioca per il secondo posto del girone.

La sorprendente Nazionale Italiana Senior Femminile del CT Massimo Giudice, dopo la vittoria con la Germania, oggi si gioca la leadership del girone B contro l’Argentina per avere il miglior accoppiamento per i Quarti di finale.

Consulta i live score ufficiali qui http://www.rinkhockey.wrg2019.com/league/26

CORSA

Nella seconda giornata di gare il nemico da battere è stato la pioggia che ha caratterizzato tutta la giornata, obbligando l’organizzazione a continui rinvii di programma, arrivando, a malincuore, in serata alla decisione finale di spostare il tutto ad oggi con un programma che prevede di ricominciare con le gare già in calendario per il 9, precedute in mattinata dai titoli senior sui 10.000 eliminazione.

Guarda qui il programma di oggi http://www.worldskate.org/wrg2019/schedule/dettagliocalendario.html?disciplina=108&impianto=0&giorno=2019-07-08&cerca=

ALPINE

Fa il suo debutto ai World Roller Games la disciplina dell’Inline Alpine con gli azzurri impegnati nella gara di combinata prevista lungo l’emozionante discesa del Parc Montjuïc – Passeig del Migdia. Sono pronti ed agguerriti i ragazzi di Berlinghieri e Forchini con le sorelle Irene e Lisa Colombo ed Francesco Coronini insieme a Riccardo Giacomel che confidano nel bel tempo e, soprattutto, nei buoni risultati.

