Rebecca Vizzoni porta ad otto i titoli per l’Italia, in testa al medagliere dei WRG

Altre 3 medaglie dall’artistico e bene le femmine dell’Hockey pista e dell’Hockey inline. Tanta curiosità per le gare Scooter

Ai World Roller Games di Barcellona quella di ieri è stata senza dubbio la giornata più calda segnata da una temperatura sahariana ma surriscaldata anche dalle 7 discipline (su 11) simultaneamente in gara e da ben 17 titoli in assegnazione, divenuti poi 15 a causa dell’imprevista pioggia della serata.Grazie anche ai risultati dell’artistico conserviamo la testa del medagliere con otto ori ma iniziano a risalire i colombiani, dominatori della Corsa, i padroni di casa della Spagna e gli Usa, che ieri piazzano una doppietta con lo Scooter, tutti con 5 titoli.ARTISTICOAltre tre preziose medaglie si aggiungono al ricco bottino dell’artistico che, per il momento, ci consente di conservare la testa del medagliere generale.Nella Solo Dance Junior donne, vinta dalla brasiliana Gabriella Giraldi seguita dalla paraguaiana Maria Sophia Veiluva, l’azzurra Asya Sofia Testoni conquista la terza piazza, con relativa medaglia, davanti a Martina Codra.Ma l’immancabile oro della giornata lo porta a casa Rebecca Vizzoni in una combattutissima gara nel Libero Junior donne, nella quale con una superba prova lunga riesce a scavalcare l’altra azzurra Yané Corinna Soro e terza la rumena Daria Alexandra Matei.Dopo l’argento di ieri nella Solo Dance Junior maschile Giorgio Casella chiude il Libero Junior uomini giù dal podio, al quarto posto, seguito in quinta posizione da Marco Fabio Topazio, per la cronaca vince l’oro lo spagnolo Pau Garcia Domec.Oggi non si assegnano medaglie ma il programma è comunque molto intenso, consulta qui le gare http://www.worldskate.org/wrg2019/schedule/dettagliocalendario.html?giorno=2019-07-08&disciplina=100HOCKEY INLINEContro gli USA che schierano i loro top players non c’è stato proprio nulla da fare per i ragazzi del CT Rigoni. La differenza è veramente tanta e una generosa Italia finisce per soccombere 8-2 nella seconda giornata dei Mondiali. Per gli azzurri il girone si chiude domani alle 18.30 contro il Canada dove è d’obbligo la vittoria, infatti nell’altra sfida di giornata del Gruppo A la Repubblica Ceca ha travolto 9-1 il Canada, determinando la seguente classifica: Usa e Repubblica Ceca 4, Italia e Canada 0.Grande vittoria per le azzurre che sulla pista di Horta superano la Francia per 2-1 e salgono a 4 punti in classifica nel girone A, che si chiude domani con la sfida alla Nuova Zelanda. Dopo la sconfitta mattutina contro gli Usa 0-4, l’Italia si ricompatta ed ora guida insieme agli USA il girone dove la Nuova Zelanda ha sconfitto Cina Taipei 7-1 per una classifica che vede Usa e Italia 4 punti, Francia e Nuova Zelanda 2, Cina Taipei 0.Consulta i live score ufficiali qui http://www.inlinehockey.wrg2019.com/league/8HOCKEY PISTAContinua a sorprendere la Nazionale Italiana Senior Femminile del CT Massimo Giudice: battuta anche la Germania per 1 a 0. Ora nel girone B siamo in testa insieme all’Argentina e martedì la sfideremo nel match decisivo per il primo e secondo posto, per avere il miglior accoppiamento per i Quarti di finale.I ragazzi del CT Mariotti, dopo la sofferta vittoria di ieri contro l’Angola, hanno utilizzato il giorno di riposo per preparare al meglio il big match che li vedrà impegnati oggi contro la Spagna.Consulta i live score ufficiali qui http://www.rinkhockey.wrg2019.com/league/26

CORSA

Buoni risultati ma nessun titolo per gli azzurri del Pattinaggio Corsa. Sulla pista di Front Maritin le condizioni del tempo hanno condizionato decisamente la giornata prima per il grande caldo e poi per la pioggia che ha provocato l’interruzione delle gare.

Nella gara veloce dei 200 metri Dual Time Trial, alla sua prima apparizione ai mondiali, è stato da subito un duro banco di prova gli azzurri del CT Presti con la junior Asja Varani che finisce con un buon 5° posto, appena meglio di Omero Tafi che nella finale maschile arriva sesto davanti ad Elia Fasolo nono. Tra i senior il migliore è Duccio Marsili 8° che precede il compagno Enrico Salino 10°, al pari, tra le donne, di Giorgia Bormida, mentre l’altra azzurra Linda Rossi era fuori dalle finali per una caduta.

Risultati incoraggianti anche nelle gare lunghe dei 10.000 metri punti ed eliminazione junior con la buona e sfortunata prova delle giovani azzurre dove Sofia Biagi che, con carattere e grinta, chiude al sesto posto, mentre Laura Peveri, penalizzata da una caduta ad inizio gara, arriva 13°.

Nella gara junior maschi Matteo Barison è 11° ed il compagno Gabriele Cannoni 14°, mentre l’attesa per la gara della pluricampionessa mondiale Francesca Lollobrigida è smorzata dalla pioggia che interrompe le gare.

Guarda qui il programma di oggi http://www.worldskate.org/wrg2019/schedule/dettagliocalendario.html?disciplina=108&impianto=0&giorno=2019-07-08&cerca=

DOWNHILL

Gli azzurri inline downhill del CT Valentina Liguori sono in partenza per l’Italia, con qualche cerotto ma anche con grande entusiasmo e soddisfazione per le tante medaglie che sono riusciti a conquistare in terra catalana. Alla fine grazie ai nostri campioni, questa disciplina porta a casa due medaglie d’oro, due d’argento ed una di bronzo.

SKATEBOARDING

Con la gara di Downhill Skateboarding che si è disputata lungo l’articolato percorso di Montjuic – ieri era toccato alla prova trial – si è conclusa l’avventura dei nostri skaters in terra catalana. Si sono confrontati gli atleti delle categorie maschile e femminile con i nostri che purtroppo dimostrano di essere ancora dietro rispetto ai migliori.

Alla fine, nella classifica maschile Oscar Rodriguez, che si era dimostrato il più veloce nel Time Trial si posiziona terzo dietro all’australiano Harry Clarke ed al canadese Dane Hanna che si porta a casa il titolo di campione del mondo. Stefano Barbizzi, arrivato 26°, è il migliore degli azzurri davanti a Marcus Aldinucci 29°.

Nella categoria femminile la velocissima americana Pross Emily che vince il titolo di campionessa mondiale la davanti alla brasiliana Mallmann Vitoria ed alla francese Lyde Begue. La nostra azzurra Giulia Bottazin si piazza 27°.

SCOOTER

La disciplina appena affiliata dalla federazione mondiale World Skate, fa il suo esordio ai World Roller Games a Barcellona dove (sarà un segno del destino?) tutte le strade ciclabili, e non, della città sono invase da questo divertente mezzo di locomozione. Purtroppo l’Italia non ha atleti perché la FISR ha appena riconosciuto la disciplina, ma anche senza di noi lo spettacolo non è decisamente mancato con gli Usa a dominare la scena mondiale.

Queste le classifiche maschi e femmine

Jonmarco Gaydos USA

Chris Farris USA

Dylan Morrison Australia

Rebeca Ortiz USA

Alexandra Madsen Nuova Zelanda

Bianca Dilworth Australia

Roller FREESTYLE

L’adrenalinica disciplina ha assegnato le sue medaglie con le finali di ieri dove, purtroppo non c’erano i nostri azzurri Gioanina Stet ed i fratelli Benluis e Gabriel Andriani, usciti nelle fasi di qualificazione. Queste comunque le classifiche finali maschile e femminile:

Joe Atkinson GB

SERVY NICOLAS Francia

MELIQUE JEREMY Francia

Chihiro Azuma Giappone

Misaki Katayama Giappone

DERRIEN MANON FRA

