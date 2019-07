Europei Pista Jur/U23 – Si apre domani la rassegna continentale su pista. Italia agguerrita

Sono ben 44 i titoli che saranno assegnati a partire da domani, martedì 9 fino a domenica 14 luglio sull’anello di Gand (Belgio) in occasione dei campionati Europei pista dedicati alle categorie Juniores e U23 (Uomini e Donne). E ben 425 atleti al via provenienti da 25 Paesi che si contenderanno i titoli in palio: 22 per le donne e 22 per gli uomini, sul velodromo dedicato a Eddy Merckx.

L’Italia schiera al via i suoi atleti migliori con l’obiettivo di riconfermare la sua supremazia europea su pista in queste categorie, iniziata nel 2017 e continuata nel 2018.

Nel settore femminile la prima giornata di gare vede il quartetto donne juniores composto da Camilla Alessio, Sofia Collinelli, Eleonora Gasparrini, Giorgia Catarzi e Matilde Vittilio, impegnato nelle prove di qualifica per accedere al 1^ round in programma mercoledì 10 luglio. Ricordiamo che le azzurrine del CT Salvoldi, in un organico leggermente diverso, nell’edizione 2018 in questa specialità olimpica, conquistarono il titolo europeo.

Sempre nella categoria juniores donne sarà la giovane Lara Crestellano a misurarsi nello scratch. Nel 2018 Gloria Scarsi vince l’oro. L’Italia non schiera nessuna azzurra nelle velocità a squadre donne juniores.

Tra le donne U23 sarà assegnato il titolo dell’inseguimento individuale con al via la campionessa europea 2018, Marta Cavalli che lo scorso anno oltre all’oro registrò anche il record italiano, e Vittoria Guazzini, al primo anno nella categoria, oro nella disciplina tra le juniores nel 2018.

Nell’eliminazione Letizia Paternoster, plurititolata, tenterà di confermare il suo titolo conquistato nella specialità nell’edizione passata.

Nel settore maschile gli azzurrini del CT Villa Alessio Bonelli, Tommaso Gozzi, Mattia Pizanni, Edoardo Zambanini parteciperanno alle qualifiche del quartetto uomini juniores tentando, in un organico che vede l’azzurro Bonelli unico rappresentante del quartetto juniores che nel 2018 vinse l’argento, di confermarsi.

Nello Scratch di categoria sarà Alessio Portello a misurarsi nella specialità dove tutto può succedere, L’Italia non schiera al via nessun azzurro nel Team Sprint Uomini Juniores.

Carloalberto Giordani e Jonathan Milan sfideranno le lancette del crono nell’inseguimento individuale U23. Mentre, Giulio Masotto sarà impegnato nell’eliminazione di categoria.

Sotto riportiamo le Nazionali Donne e Uomini (Juniores e U23) e le rispettive discipline a cui sono iscritti. Ricordiamo che i CT Salvoldi e Villa, nel rispetto del regolamento, si riservano il diritto di variare alcune loro decisioni.

Sul sito dedicato https://www.2019eutrackyouth.be/ è possibile la LiveStream.

NAZIONALE DONNE Juniores (Ct Edoardo Salvoldi)

Camilla Alessio Ciclismo Insieme – Inseguimento individuale e a squadre

Giorgia Catarzi Ciclismo Insieme – Inseguimento a squadre; Scratch e inseguimento individuale (riserva)

Sofia Collinelli A.S.D.Vo2 Team Pink – Inseguimento individuale e a squadre e Madison; Corsa a punti e Omnium (riserva)

Lara Crestanello Ciclismo Insieme – Keirin, Scratch ed Eliminazione; Madison (riserva)

Eleonora Gasparrini Camilla Asd Sc Vo2 Team Pink – Inseguimento a Squadre, Madison e Omnium; Eliminazione (riserva)

Matilde Vitillo Racconigi Cycling Team – Corsa a punti; Inseguimento a Squadre (riserva)

NAZIONALE DONNE U23 (Ct Edoardo Salvoldi)

Martina Alzini Bigla Team – Inseguimento a squadre; Inseguimento Individuale (riserva)

Elisa Balsamo G.S. Fiamme Oro – Inseguimento a squadre, Madisno; Omniun,

Rachele Barbieri G.S. Fiamme Oro – Omnium; Corsa a punti

Elena Bissolati G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd – Velocità; Velocità a Squadre e Keirin

Marta Cavalli G.S. Fiamme Oro – Inseguimento individuale; Inseguimento a squadre

Martina Fidanza Eurotarget – Bianchi – Vittoria – Scratch e Eliminazione

Vittoria Guazzini G.S. Fiamme Oro – Inseguimento individuale e a squadre; Corsa a punti e madison (riserva)

Letizia Paternoster G.S. Fiamme Azzurre – Inseguimento a squadre; corsa a punti, Madison, Eliminazione

Greta Tebaldi (Riserva) Eurotarget – Bianchi – Vittoria –

Miriam Vece Valcar Cylance Cycling – – Velocità; Velocità a Squadre 500 MT e Keirin

NAZIONALE UOMINI U23 (Ct Marco Villa)

Davide Boscaro Work Service Videa Coppi Gazzera – 500 MT; Inseguimento a squadre; Eliminazione (riserva)

Matteo Donegà Ctf – Corsa a Punti

Carloalberto Giordani Arvedi Cycling Asd – Inseguimento Individuale e a Squadre; Madison; Corsa a punti (riserva)

Giulio Masotto Team Colpack – 500 MT (riserva); Inseguimento a Squadre; Scratch (riserva); Eliminazione

Jonathan Milan Ctf – 500 MT; Inseguimento individuale; Inseguimento a Squadre (riserva)

Stefano Moro Arvedi Cycling Asd – Inseguimento a Squadre, Scratch; Madison; Omnium

NAZIONALE UOMINI Juniores (Ct Marco Villa)

Lorenzo Balestra Team Giorgi A.S.D. – Inseguimento a Squadre (riserva)

Matteo Bianchi Campana Imballaggi – Rotogal – Velocità; KmTT e Keirin

Alessio Bonelli Gb Junior Team – Inseguimento a Squadre; Madison

Giosuè Crescioli Pitti Shoes – Cicli Taddei – Inseguimento Individuale

Tommaso Dati G.S. Stabbia Ciclismo – Velocità e Keirin

Niccolò Galli Sidermec-F.lli Vitali – KmTT; Inseguimento individuale (riserva)

Lorenzo Gobbo Gb Junior Team – Omnium; Scratch ed Eliminazione (riserva)

Tommaso Gozzi Sidermec-F.lli Vitali – Inseguimento a squadre; KmTT (riserva)

Andrea Piccolo Team Lvf – Inseguimento Individuale

Mattia Pinazzi Gs Cadeo – Inseguimento a Squadre; Madison; Corsa a punti e Omnium (riserva)

Alessio Portello Rinascita Ormelle Friuli – Scratch

Samuel Quaranta Team Lvf – Eliminazione

Edoardo Zambanini Campana Imballaggi – Rotogal – Inseguimento a Squadre; Corsa a punti; Madison (riserva)

