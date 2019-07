Podismo/Vacanze: All’ 8°Giro Podistico a Tappe Isola di Ustica Trofeo AMP confermata la Mini Olimpiade per i bambini

Isola di Ustica (Pa). “Vivi lo Sport in pieno Relax” slogan più appropriato non poteva essere coniato per il Giro Podistico a tappe Isola di Ustica ” Trofeo Area Marina Protetta Isola di Ustica”Il grande evento podistico Usticese, che si svolge ogni anno sulla perla nera del mediterraneo, distante poche miglia da Palermo in programma dal 15 al 20 luglio 2019

Confermata la Mini Olimpiade Giochi per Bambini organizzata dalla Ustica Tour che lo scorso anno ha riscosso notevole successo, portando sul lungomare Vassallo centinaia di bambini che hanno trascorso un pomeriggio sportivo di grande gioia e divertimento, in questa edizione l’appuntamento è per giovedì 18 luglio dalle ore 17,00. .Una vacanza sportiva basata sul divertimento accompagnato da una spolverata di sano agonismo in compagnia di atleti provenienti da tutta Italia.Sull’ isola di Ustica ( grande circa 9 kmq ) potrete trovare un territorio ricco di storia (il primo insediamento umano risale alla preistoria, sede di un importante museo Archeologico Siciliano) ; ricco di macchia mediterranea che offre paesaggi naturalistici e sentieri incantevoli , ricco di grotte e con i fondali marini tra i più famosi al mondo. Un territorio ricco di tradizioni religiose e popolari. Ricco di prelibatezze EnoGastronomiche tutte da scoprire Mare cristallino, sole, buona tavola ed accoglienza isolana questi i piatti forte dell’iniziativa organizzata da Ustica Tour Events www.usticatour.it e da ASD Sicilia Promo Sport Vacanze con il patrocinio del Comune di Ustica ( ente gestore dell’ Area marina protetta “Isola di Ustica” dal 1986 )che come da formula ormai consolidata si svilupperà su 4 tappe (Giro Lungo min 6 km max 12 km) e 2 Tappe (Giro Corto 6-12 km) per offrire a sportivi ed accompagnatori la maggior scelta possibile nel gestire le proprie vacanze estive .Un appuntamento che ogni anno cresce e si diffonde nel panorama podistico Italiano ed Internazionale anche grazie alla pubblicazione delle figurine ricordo dei partecipanti.La gara valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic www.biorace.it sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale si avvarrà della collaborazione di numerose aziende e partner del territorio.Centinaia di premi per i partecipanti che saranno premiati ad ogni tappa con classifiche per categorie e premizione finale individuali e di squadra.L’ assistenza logistica curata dalla UsticaTour Apartments and Villas supporterà i partecipanti nella scelta dell’ alloggio e del viaggio .Contatti organizzatori : Gigi Tranchina +39 338 9268346 – +39 389 2621152 https://www.facebook.com/Giropodisticoustica/

Com. Stam.