XXX Universiade di Napoli 2019 L’Italia batte la Norvegia 70-53

Quattro Azzurri in doppia cifra, Cucci 12 punti. PalaBarbuto al limite del sold out per la sfida alla Germania

Napoli. Si rialza la Nazionale Universitaria. Dopo il ko nell’esordio contro il Canada, gli Azzurri di coach Andrea Paccariè si sono imposti sulla Norvegia 70-53. Quattro gli Azzurri in doppia cifra: Cucci 12 punti, Longobardi, Marcon e Mussini 11 punti. In contemporanea, il Canada ha sconfitto la Germania 80-61 portandosi in vetta del Girone D.

Oggi, contro la selezione tedesca, terza e ultima partita della prima fase. Servirà tutta la spinta del PalaBarbuto, annunciato al limite del sold out, per arrivare alla vittoria che vale l’accesso ai Quarti.

Le parole di coach Paccariè: “Partita dura doveva essere e partita dura è stata. Grande prestazione emozionale da parte dei ragazzi, che ci permette di sperare ancora nell’accesso ai Quarti. Non è stata una partita bellissima, abbiamo avuto ancora delle sbavature. Ma abbiamo giocato con cuore, ritrovando anche giocatori che ieri avevano avuto un passaggio a vuoto. Il Canada si è confermato squadra davvero forte, battendo ampiamente anche la Germania”.

Dentro Visconti e fuori Beretta, con capitan Cucci nel ruolo di pivot. Coach Paccariè apporta un cambio rispetto allo starting five del match contro il Canada. Subito Mussini protagonista, con un assist per Mascolo e due triple consecutive. Il primo break dell’Italia, 12-3 dopo 4’ di gioco, è frutto anche e soprattutto di una difesa attenta e aggressiva (4 possessi recuperati, altrettanti canestri segnati). Longobardi e Picarelli mettono a segno punti di ottima fattura, ma la Norvegia rosicchia gap e Dolven sulla prima sirena firma il -3 (21-18).

Distanze invariate per i primi 5 minuti del secondo periodo, poi la tripla di capitan Cucci e la magia in penetrazione di Marcon valgono il +8 Azzurro (33-25), e conseguente time-out chiamato da coach Eckhoff. L’Italia continua ad aumentare il divario negli ultimi due minuti di gioco, e Cucci griffa il massimo di +14 (43-29), prima della chiusura del primo tempo sul 43-30.

Longobardi, già fra i più efficaci nei venti minuti iniziali, conferma di essere in partita segnando dall’angolo la tripla del 48-35, risultato congelato per ampi tratti del terzo periodo. Poi la Norvegia trova il parziale di 7-0, chiuso da Marcon con i 5 punti consecutivi per il 53-43 dell’ultimo intervallo.

Non c’è spazio per distrarsi. Gli Azzurri, trainati ancora da Marcon e Longobardi, non rischiano mai, fino al +17 conclusivo.

Il tabellino

Norvegia-Italia 53-70 (18-21, 12-22, 13-10, 10-17)

Norvegia: Lorange 9 (2/2, 1/4), Larsson 6 (2/3), Haugen (0/3, 0/1), Frey 16 (4/8, 1/8), Dyb Berg 2 (1/2), Selboe, Kolstad 6 (0/1, 2/6), Dolven 7 (2/5), Aslesen, Lamo 3 (0/1, 1/2), Lybaek 4 (1/1). All. Eckhoff

Italia: Mussini 11 (1/6, 3/8), Grande 7 (1/2, 1/5), Da Campo (0/1, 0/1), Picarelli 3 (1/1 da tre), Visconti 2 (0/1, 0/5), Longobardi 11 (3/8, 1/4), Marcon 11 (5/6), Mascolo 8 (4/9, 0/2), Cucci 12 (3/5, 2/3), Gellera, Beretta 5 (2/4), Demetrio. All. Paccariè

Tiri da due Nor 12/26, Ita 19/42; Tiri da tre Nor 5/21, Ita 8/29; Tiri liberi Nor 14/19, Ita 8/15. Rimbalzi Nor 28 (6 Dyb Berg), Ita 37 (8 Longobardi). Assist Nor 11 (8 Frey), Ita 18 (7 Mussini).

Arbitri: Todey (Usa), Fuska (Slk), Spurlock-Welsh (Usa)

Il programma del Girone D

Prima giornata

Germania-Norvegia 66-43 (PalaBarbuto, Napoli)

Canada-Italia 96-70(PalaDelMauro, Avellino)

Seconda giornata

Germania-Canada 61-80 (PalaJacazzi, Aversa)

Norvegia-Italia 53-70 (PalaBarbuto, Napoli)

Terza giornata

Ore 17.30 Canada-Norvegia (PalaCercola, Cercola)

Ore 20.00 Italia-Germania (PalaBarbuto, Napoli)

Classifica Girone D

Canada 4 punti

Italia 2

Germania 2

Norvegia 0

Dall’8 all’11 luglio la seconda fase

Semifinali 1°/4° e le Finali per le Medaglie sono in diretta su RAI. Disponibili anche su www.fisu.tv

Al link www.universiade2019napoli.it/pallacanestro tutte le info sul torneo di Basket dell’Universiade di Napoli 2019

Il tabellino della prima giornata

Canada-Italia 96-70 (27-12, 25-24, 19-26, 25-8)

Canada: Shepard 8 (4/5, 0/1), Cadogan, Diawara 14 (3/6, 1/3), Sow 7 (2/3, 1/4), Kasongo 2 (1/1, 0/2), Clarke 13 (6/10), Tutu 19 (4/9, 3/8), Gray 14 (5/9, 1/2), Graham 7 (2/2, 1/3), Carson (0/1 da tre), Fortin 10 (5/5), Kappos 2 (1/3, 0/1). All. Swords

Italia: Mussini 19 (3/5, 4/10), Grande 5 (1/2, 1/4), Da Campo 3 (1/3 da tre), Picarelli (0/1, 0/3), Visconti 10 (2/4, 2/7), Longobardi 5 (1/3, 0/2), Marcon 2 (0/2), Mascolo 9 (3/7, 0/2), Cucci 14 (1/8, 1/4), Gellera, Beretta (2 (1/2), Demetrio 1. All. Paccariè

Tiri da due Can 33/53, Ita 12/34; Tiri da tre Can 7/25, Ita 9/35; Tiri liberi Can 9/13, Ita 19/27. Rimbalzi Can 54(10 Tutu), Ita 40 (10 Cucci). Assist Can 25 (9 Tutu), Ita 9 (4 Mascolo).

Uscita 5 falli. Cucci

Note. Fallo tecnico a Visconti al minuto 32

Arbitri: Zalazar (Arg), Vulic (Cro), Valeev (Rus)

