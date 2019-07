WRG, Martina Paciolla vince il titolo nel Downhill e porta a 6 gli ori azzurri

Benissimo il Donhill, gli azzurrini HP quarti, oggi lo skateboarding assegna il titolo Vert . Al Parc Montjuic si sono accessi i riflettori azzurri per lo straordinario spettacolo del Downhill che ieri ha rubato la scena a tutte le altre discipline dei World Roller Games di Barcellona ’19. Arrivano infatti dai nostri ragazzi altre medaglie con il titolo mondiale conquistato da una grande Martina Paciolla.

Era stato di buon auspicio l’augurio fatto nella mattinata dal Console Generale italiano a Barcellona, la dottoressa Gaia Danese, nel corso della visita istituzionale resa alla nostra numerosissima delegazione presso Casa Italia con l’accoglienza del Segretario generale Iezzi, del Vice Presidente Grandolfo e di numerosi consiglieri federali.

DOWNHILL

La copertina è tutta per questa disciplina spericolata che lancia ai 100 km orari i nostri atleti azzurri, stavolta i più veloci del mondo. Torniamo dalla prima gara con tre medaglie al collo ed un’euforia che lascia aperti i sogni per la gara a squadre di oggi.

Onore al gentil sesso con le nostre ragazze che sbaragliano la scena e piazzano una micidiale doppietta: Martina Paciolla è la nuova campionessa mondiale e Claudia Massara la sua degna vice. Nella gara maschile c’è grande soddisfazione con Luca Presti ottimo terzo che arricchisce di un prezioso tassello il ricco medagliere azzurro. Il CT Valentina Liguori è davvero soddisfatta del risultato, frutto del duro lavoro preparatorio svolto durante l’inizio della stagione.

ARTISTICO

Ieri non vinciamo medaglie ma solo perché il programma non ne prevedeva l’assegnazione. Si è comunque gareggiato nelle prime prove della Solo Style Dance junior femminile dove le nostre Asia Testoni e Martina Codra sono rispettivamente terza e quarta. Sempre tra gli Junior si sono tenute le gare short del libero: benissimo le ragazze Yenè Corinna Soro Bonati e Rebecca Vizzoni che occupano le prime 2 posizioni e bene i maschi che puntano comunque al podio dopo il quarto posto di Giorgio Casella ed il 5° di Fabio Topazio.

HOCKEY INLINE

Dopo i campionati delle categorie junior che ci hanno visti arrivare sesti tra le donne e decimi tra gli uomini, da oggi partono i senior ed è subito battaglia per un piazzamento utile ad accedere alla fase finale ad eliminazione. Girone difficile per l’Italia del C.T. Luca Rigoni che fa il suo esordio alle 18.30 contro il difficilissimo ostacolo dei campioni in carica della Repubblica Ceca. Le ragazze invece saranno in pista in mattinata contro Cina Taipei.

HOCKEY PISTA

Oggi parte il campionato mondiale dei senior maschi e femmine con l’amaro in bocca per la medaglia sfiorata ieri sera dagli azzurrini del CT Mariotti nella finale junior per il terzo e quarto posto. Hanno giocato con il cuore ma non hanno potuto nulla contro il fortissimo Portogallo che, alla fine, si impone per 4-1. Dalla mattina iniziano i gironi di qualificazione con il programma delle due Nazionali Senior che prevede alle 12.00 la sfida della squadra femminile di Massimo Giudice contro il Portogallo ed alle 18.00 i ragazzi di Massimo Mariotti che sfidano l’Angola.

SKATEBOARDING

Il primo titolo della disciplina è quello dello Street Luge, con degli “atleti-coraggio” che scendono a velocità che superano i 150 km l’ora e dove il centesimo di secondo diventa fondamentale per il successo, qui il nostro Maurizio De Pollo chiude con un positivo 14° posto finale.

Poi si passa alle spettacolari gare di qualificazione del Vert, con i big azzurri, che puntano al traguardo olimpico, in rampa. Tra i nostri rider italiani, il giovane talento Alessandro Mazzara ha dato il meglio di sé e passa le qualifiche con un ottimo e meritato 7° posto con un punteggio di 72,0, Valeria Bertaccini invece sarà la quarta a partire nelle finali di domani. Lo skater romano Andrea Casasanta, purtroppo, non passa le qualifiche per un soffio posizionandosi 13° su 24.

ROLLER FREESTYLE

Ci hanno provato i nostri ragazzi del Roller Freestyle ma purtroppo non ce l’hanno fatta a passare alla fase finale di oggi. Non era facile contro avversari fortissimi ma è stata comunque una buona esperienza per Geanina Stet, alla fine 18°, ed i due fratelli Andriani, il migliore è Benluis 27° mentre Gabriel è 32°.

CORSA

Scaldano i motori gli azzurri del CT Presti oggi all’ultimo giorno di prova nell’anello della nuova pista allestita a Front Maritin. Si parte domani come di consueto con le gare track, grandi favoriti i colombiani ma non siamo concentrati per fare al meglio sotto gli occhi del mondo di tutto il mondo del pattinaggio velocità puntati in questi giorni su Barcellona.

in foto l’oro della Paciolla

