Gli Azzurrini si impongono sopra i fortissimi atleti di Taipei Universiade 2019, l’Italia trionfa nel Trap Mixed Team

Fiammetta Rossi e Simone D’Ambrosio conquistano il podio a Durazzano

Durazzano (BN) – Trionfo azzurro nella finale di Trap Mixed Team all’Universiade 2019 di Napoli. Fiammetta Rossi da Foligno (PG) e Simone D’Ambrosio da Crispano (NA), entrambi portacolori delle Fiamme Oro, hanno trionfato in una gara tanto difficile quanto emozionante chiudendo con un 42/50. In sfida con loro per il gradino più alto del podio c’erano i due atleti di Chinese Taipei, Wan-Yu LIU e Kun-Pi YANG, che nelle competizioni individuali avevano conquistato l’oro. Una sfida all’ultimo piattello, che ha visto Simone d’Ambrosio concentratissimo e allentare solo per un attimo la tensione al sesto e settimo colpo, per chiudere con 23/25. Fiammetta Rossi, con un totale di 19/25, ha confermato il buon momento che sta attraversando. Il pubblico presente sugli spalti ha sostenuto i nostri atleti dal primo all’ultimo piattello, con il tipico e coinvolgente calore italiano.

“Non mi andava di tornare a casa con l’amaro in bocca dell’argento e quindi oggi ho dato il massimo per riscattarmi. Un grandissimo ringraziamento al mio compagno con cui ci siamo fatti forza a vicenda per chiudere nel migliore dei modi. Adesso cercherò di godermi queste medaglie, senza perdere la concentrazione e prepararmi nel migliore dei modi per le prossime gare” – sono state le parole di una raggiante Fiammetta Rossi. Emozionato per la vittoria in casa e naturalmente felicissimo Simone D’Ambrosio: “Sono molto contento, anche perché con questa medaglia ho riscattato la mancata finale di ieri. Mi sono impegnato al massimo, perché volevo assolutamente portarmi a casa la medaglia d’oro. Questa è la mia prima Universiade, speravo tanto di parteciparvi e farò di tutto per guadagnarmi anche la prossima“. “È stata una bellissima vittoria, sofferta ma piena di emozioni. Fiammetta era già provata dopo la gara di ieri, ma ha dato il massimo per vincere con il suo compagno di squadra che ieri purtroppo non è entrato in finale – ha commentato il Tecnico Federale Daniele Lucidi (Carabinieri), soddisfattissimo al termine della gara – Simone ha reagito benissimo già da questa mattina, è entrato carico e dopo un perfetto 74/75 i due andati a vincere la finale insieme contro una squadra di Taipei molto competitiva.”

È stata indubbiamente una giornata di gara difficile, con temperature altissime, un campo rovente e un livello tecnico degli altri atleti decisamente elevato, a cui si è aggiunta la stanchezza accumulata nei giorni precedenti di competizioni. I nostri Azzurrini ci hanno messo impegno e determinazione, già dalle prove di qualifica di questa mattina.

Un Simone D’Ambrosio quasi impeccabile e una Fiammetta Rossi motivatissima dopo l’argento di ieri nella prova individuale di Fossa Olimpica hanno infatti portato l’Italia direttamente in finale con il dorsale numero 2 e un totale di 144/150. Lo studente napoletano, argento di squadra e bronzo individuale ai Campionati del Mondo Universitari di Kuala Lumpur in Malesia dell’anno scorso, ha realizzato un importante 74/75 (25-25-24). In crescita la prestazione in fase di qualifica di Fiammetta Rossi che, studentessa di Legge come il compagno di squadra, ha chiuso a 70/75 (23-22-25). E l’oro in finale, con le medaglie consegnate da Adam Roczek, Delegato del Comitato Esecutivo FISU e da Francesco Cembalo, delegato regionale FITAV per la Campania, non ha fatto altro che confermare il talento e l’ottima preparazione dei due Azzurrini in gara.

La medaglia di bronzo è andata alla Spagna (Aitor TIRADO CARMONA – Cristina PASTOR BELTRAN) 137/150 – 39/50, in gara con il dorsale numero 3, che ha sconfitto il Kazakistan (Mark POCHIVALOV – Sarsenkul RYSBEKOVA) 132/150 – 37/50, in finale con il pettorale numero 4, confermando quindi i piazzamenti ottenuti in qualifica.

Domani, domenica 7 luglio, la competizione si interromperà per gli allenamenti ufficiali di Skeet, i cui specialisti gareggeranno lunedì 8 e martedì 9, con la finale femminile in programma alle ore 15.00 e quella maschile alle ore 16.45.

RISULTATI

Mixed team Trap:

1^ Italia (Simone D’AMBROSIO – Fiammetta ROSSI) 144/150 – 42/50

2^ Chinese Taipei (Kun-Pi YANG – Wan-Yu LIU) 149/150 – 36/50;

3^ Spagna (Aitor TIRADO CARMONA – Cristina PASTOR BELTRAN) 137/150 – 39/50;

4^ Kazakistan (Mark POCHIVALOV – Sarsenkul RYSBEKOVA) 132/150 – 37/50.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:D’Ambrosio Simone (Fiamme Oro) di Crispano (NA) – Studente in Giurisprudenza.

Ladies:Rossi Fiammetta (Fiamme Oro) di Foligno (PG) – Studentessa in Giurisprudenza.

Tecnico Federale: Daniele Lucidi (Carabinieri).

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Levato Alessio (Fiamme Oro) di Pomezia (RM) – Studente in Giurisprudenza.

Ladies:Di Marziantonio Chiara di Cerveteri (RM) – Studentessa in Scienze e Tecnologie alimentari.

Tecnico Federale: Daniele Lucidi (Carabinieri).

PROGRAMMA

Domenica 07 Luglio Allenamenti ufficiali Skeet

Lunedì 08 Luglio Gara Skeet (75 piattelli)

Martedì 09 luglio Gara Skeet (50 piattelli)

15.00 Finale Skeet Femminile

16.45 Finale Skeet Maschile

