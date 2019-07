Universiade 2019, presentato il progetto NEOFITAV Valida iniziativa per promuovere il Tiro a Volo

Durazzano (BN) – Avvicinare i neofiti al Tiro a Volo e promuovere la pratica e la conoscenza di questa disciplina sportiva. Sono questi gli obiettivi principali dell’ambizioso progetto NEOFITAV, presentato ufficialmente ieri sul campo del TAV Zaino a Durazzano (BN), che sta ospitando in questi giorni le gare di Fossa Olimpica e Skeet per l’Universiade 2019.

Il progetto nasce con la volontà di presentare la pratica del Tiro a Volo a chi ancora non conosce questo sport: nel dettaglio, coloro che prenderanno parte a NEOFITAV entreranno in stretto contatto con istruttori qualificati, con la possibilità di esercitarsi negli stessi campi da tiro che hanno visto allenarsi i grandi campioni di Trap e Skeet.

Padrino dell’evento è stato Giancarlo Tazza, classe 1988, che nel 2011 ha conquistato la medaglia d’oro di skeet alle Universiadi di Shenzhen del 2011 e la medaglia d’argento nella Coppa del Mondo di Tucson 2018. “Sono orgoglioso di partecipare a questa giornata delle Universiadi per promuovere questa fantastica ed emozionante disciplina che pratico ormai da diciotto anni – ha dichiarato lo skeetista – nella speranza che eventi come quello di oggi aiutino il tiro a volo ad essere sempre più conosciuto e praticato, grazie anche al progetto NEOFITAV che incuriosisce ed avvicina i giovani a questo sport”.Entusiasta e sostenitore di NEOFITAV anche Luciano Rossi, presidente federale, presente ieri sul campo di Zaino “Sono particolarmente felice di essere qui oggi –ha commentato – in quanto la nostra Federazione ha combattuto strenuamente tre anni facontro l’esclusione del tiro a volo dalle Universiadi di Taipei. Pertanto oggi è per noi motivo di grande soddisfazione potere ospitare a Napoli le Universiadi e le gare di tiro, ringrazio il CUSI e la FISU per questo risultato che è sia sportivo ma soprattutto culturale“.

Il progetto è curato dalla FITAV (Federazione Italiana Tiro a volo), ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili), CNCN (Consorzio Nazionale Caccia e Natura) e dall’Università degli Studi di Urbino.

“Siamo onorati di poter essere presenti oggi a Durazzano in questa prima giornata di gara delle Universiadi presso il TAV Zaino, una delle strutture di punta a livello nazionale del nostro progetto NEOFITAV – ha dichiarato Nicola Perrotti, Presidente CNCN – per dare la possibilità di far conoscere a trecentosessanta gradi la pratica del tiro a volo ai più giovani e in generale a chi vuole approcciare per la prima volta questo bellissimo sport. Infatti oltre il 60% degli accessi al nostro sito web sono giovani compresi tra i 18 e i 34 anni.”

Per ulteriori informazioni e prenotare una prova gratuita nelle oltre 70 strutture affiliate in tutta Italia, consultare il sito web NEOFITAV www.neofitav.it.

