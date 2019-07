Rugby: Partono le Universiadi: carica D’Onofrio e Franco per il debutto

Napoli – Parte domani venerdì 5 luglio il torneo universitario di rugby seven a Napoli 2019: due gare per gli uomini, una per le donne, partita inaugurale del torneo al mattino per i ragazzi, sfida in chiusura del blocco gare femminile del pomeriggio per le ragazze. Entusiasmo alle stelle nel capoluogo partenopeo, Villaggio del Rugby di Bagnoli in fibrillazione per la discesa in campo delle nazionali azzurre, pronti alla sfida Giovanni D’Onofrio e Giada Franco, unici atleti campani della delegazione ovale italiana alle Universiadi casalinghe di Napoli 2019.

Beneventano lui, salernitana lei, accomunati in campo e fuori da percorsi sportivi e professionali paralleli: con le nazionali azzurre vantano già numerosi cap nel seven e nel XV tra le diverse selezioni giovanili e maggiori. Una vola usciti dal rettangolo verde Giovanni e Giada si dedicano entrambi allo studio delle Scienze Motorie: Università di Parma per il sannita, Università Telematica E-Campus per la cilentana.

“Sono molto contento di iniziare quest’avventura” – esordisce D’Onofrio – “C’è tanta emozione da parte mia perché è come giocare a casa, ed anche i miei compagni sono elettrizzati all’idea di scendere in campo qui a Napoli. Siamo già stati al Villaggio del Rugby qualche mese fa e c’era tantissima gente a sostenerci”.

Emozioni similari anche per Giada Franco, napoletana di nascita e cresciuta in provincia di Salerno, a Baronissi, noto polo universitario dove in questi giorni gareggeranno tanti altri studenti atleti di altre discipline: “Contentissima di giocare a Napoli. Da piccola ho mosso i primi passi con l’ovale a Salerno, poi mi sono spostata a Benevento ed ho girato tanto per la Campania. Le Universiadi sono un evento molto importante, è organizzato davvero bene e se ne parla tantissimo, siamo tutte fiere di far parte di questa selezione”.

Agonismo e studio: connubio difficile ma non impossibile. Giovanni D’Onofrio non nasconde le proprie ambizioni sportive: “La mia priorità al momento è il rugby, anche se l’Università è importante e cerco di dedicarci tutto il tempo libero che ho, viene prima di tutto il resto”. Giada Franco si divide su tre fronti aggiungendo anche quello lavorativo: “Per non gravare sulla mia famiglia vivendo lontano da casa lavoro anche, mi alleno praticamente quasi tutti i giorni e nonostante ciò cerco di studiare il più possibile. Va da sé che non rimane molto tempo per essere in linea con il percorso di studi, è difficile far conciliare anche il lavoro con gli allenamenti e le partite, soprattutto per i tempi di recupero”.

Spostando l’attenzione sul fronte agonistico i sentimenti e le riflessioni lasciano spazio ad idee molto chiare: “Siamo davvero un bel gruppo, puntiamo a vincere il torneo” afferma D’Onofrio. “Non conoscendo le avversarie daremo il meglio di noi in ogni singola azione, vogliamo divertirci” – asserisce Franco.

Tanti gli amici ed i parenti che accorreranno nel weekend per sostenere i campani e compagni, ma i due azzurri hanno comunque inteso fare un appello al pubblico napoletano: “Invito coloro che ancora non conoscono questo meraviglioso sport di venire a vederci e sostenerci. Il rugby a sette è davvero spettacolare e dinamico, non vi annoierete” afferma Giovanni D’Onofrio.

“Sono sicura che il pubblico napoletano ci regalerà forti emozioni, invito tutti coloro ancora in dubbio di venire a Bagnoli a sostenerci e conoscere il nostro fantastico sport. Spero che questo evento aiuti a far conoscere il rugby a sempre più ragazze, anche perché in Campania il movimento femminile cresce e diverse società stanno lavorando molto bene. Se continuano così ci toglieremo grandi soddisfazioni tra qualche anno”.

Questo il calendario delle gare delle Nazionali Italiane Universitarie Maschile e Femminile

VENERDì 5 LUGLIO

(M) Giappone v Italia – ore 10:00

(W) Canada v Italia – ore 17:36

(M) Francia v Italia – ore 18:20

SABATO 6 LUGLIO

(W) Francia v Italia – ore 10:14

(M) Italia v Canada – ore 10:58

(W) Giappone v Italia – ore 17:28

