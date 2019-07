Al via le prime due regate del 2019 ILCA Laser Standard Men’s World Championship in programma a Sakaiminato, Giappone

Giornata inaugurale per il 2019 ILCA Laser Standard Men’s World Championship a Sakaiminato, in Giappone. Dopo le prime due prove al comando della classifica provvisoria (gli iscritti sono stati suddivisi in tre flotte composte da circa lo stesso numero di barche) c’è il croato Filip Jurisic con quattro punti (1, 3) davanti al neozelandese George Gautrey che ha gli stessi punti ma parziali peggiori (2, 2).

Al terzo posto con 5 punti c’è il francese Jean-Baptiste Bernaz (3, 2).Per quanto riguarda gli italiani, Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) è ottavo con 12 punti (1, 11) seguito al 13° posto con 15 punti (11, 4) da Nicolò Villa (CV Tivano). Al 28° posto c’è Gianmarco Planchestainer (SV Guardia di Finanza) con 27 punti (19, 8); al 42° posto Giacomo Musone (CN Rimini) con 34 punti (29, 5) mentre Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) è al 72° posto con 50 punti (17, 33).Il Mondiale Laser Standard è un importante appuntamento per l’Italia, che si giocherà la qualificazione della Classe per le Olimpiadi di Tokyo 2020, al Mondiale verranno infatti assegnati ulteriori 5 posti per Tokyo.Grazie ai risultati dei loro atleti al Mondiale dello scorso anno ad Aarhus (Danimarca), 8 nazioni europee si sono già assicurate un posto ai prossimi Giochi olimpici nella classe Laser Standard: Cipro, Germania, Inghilterra, Norvegia, Francia, Finlandia, Estonia e Croazia; sono invece 7 quelle extra europee ad avere il posto assicurato: Australia, Brasile, Nuova Zelanda, Perù, Corea del Sud,Stati Uniti, Malesia più il Giappone in qualità di paese ospitante.Il programma sportivo prevede due regate al giorno fino a martedì 9 con segnale di partenza fissato alle ore 11:00 locali (in Italia saranno le ore 4:00). La prima parte del Mondiale è composta dalle Qualifying series, la seconda parte è invece composta dalle Final series. Se non verranno completate 4 regate per la fine del terzo giorno, le Qualifying series andranno avanti fino al giorno in cui la quarta regata sarà portata a termine. Per quanto riguarda il punteggio, lo scarto del risultato peggiore verrà calcolato solo a partire dalla quarta regata in poi. Dalla decima regata in poi verranno calcolati due scarti.Le barche verranno assegnate alle flotte delle Final Series in base al risultato delle Qualifying series (nelle Final ci sarà lo stesso numero di flotte delle Qualifying). I velisti con il risultato migliore verranno assegnati alla Gold fleet mentre gli altri, sempre in base ai risultati, andranno nella Silver, Bronze o Emerald fleet.

Com. Stam.