Universiade 2019, primo giorno di allenamento ufficiale Azzurrini al TAV Zaino di Durazzano (BN) e questa sera la cerimonia ufficiale

Durazzano (BN) – “Faremo del nostro meglio per tenere alto l’onore italiano“: sono queste le belle parole di incoraggiamento del tecnico federale Daniele Lucidi nel primo giorno di allenamento ufficiale per gli Azzurrini impegnati con l’Universiade 2019 di Napoli.

Questa mattina, sono saliti in pedana Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) e Simone D’Ambrosio (Fiamme Oro) per la Fossa Olimpica e Chiara Di Marziantonio (Esercito) e Alessio Levato (Fiamme Oro) per lo Skeet. Le alte temperature del TAV Zaino di Durazzano (BN) hanno messo a dura prova i nostri quattro atleti, che si sono comunque dimostrati assolutamente determinati e pronti a dare il meglio nei prossimi giorni di gare. “I ragazzi sono un pochino nervosi, come è normale che sia– ha detto ancora Lucidi – Il caldo non aiuta e i piattelli sono impegnativi, ma come sempre daremo il massimo in gara“. Parole di sostegno sono arrivate anche dal presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo Luciano Rossi, arrivato nel primo pomeriggio a Durazzano direttamente dal Mondiale di Lonato del Garda. “Grande soddisfazione, mia e della Federazione che ho l’onore di presiedere, per il reinserimento delle discipline del tiro all’Universiade, dopo che nella precedente edizione erano state escluse– ha dichiarato – Questo dimostra che con l’impegno di ognuna delle realtà coinvolte si possono ottenere importanti risultati: abbiamo vinto questa prima importante sfida. Naturalmente, in bocca al lupo a tutti gli atleti“. Sono 22 gli atleti in gara per il Trap, 15 uomini e 7 donne. Più numerosa la partecipazione allo Skeet, con 22 uomini e 16 donne in gara.

Terminati gli allenamenti, l’intera delegazione si trasferirà a Napoli per la Cerimonia d’inaugurazione in programma per questa sera alle ore 21.00. In uno stadio San Paolo sold out, alla presenza delle più importanti Autorità provenienti dai 118 Paesi in gara, andrà in scena un vero e proprio show, con 1.500 performers pronti a celebrare gli atleti universitari di tutto il mondo.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:D’Ambrosio Simone (Fiamme Oro) di Crispano (NA) – Studente in Giurisprudenza.

Ladies:Rossi Fiammetta (Fiamme Oro) di Foligno (PG) – Studentessa in Giurisprudenza.

Tecnico Federale: Daniele Lucidi.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Levato Alessio (Fiamme Oro) di Pomezia (RM) – Studente in Giurisprudenza.

Ladies:Di Marziantonio Chiara di Cerveteri (RM) – Studentessa in Scienze e Tecnologie alimentari.

Tecnico Federale: Daniele Lucidi.

PROGRAMMA

Giovedì 04 Luglio Gara Trap (75 piattelli) alle ore 10.30

Venerdì 05 Luglio Gara Trap (50 piattelli)

15.00 Finale Trap Femminile

16.30 Finale Trap Maschile

Sabato 06 Luglio Gara Trap Mixed Team

15.00 Finale Trap Mixed Team

Domenica 07 Luglio Allenamenti ufficiali Skeet

Lunedì 08 Luglio Gara Skeet (75 piattelli)

Martedì 09 luglio Gara Skeet (50 piattelli)

15.00 Finale Skeet Femminile

16.45 Finale Skeet Maschile

Com. Stam.