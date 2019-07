Universiade 2019, gli Azzurrini a Napoli Domani giorno di allenamento ufficiale al TAV Zaino di Durazzano (BN)

Prenderà ufficialmente il via domani, mercoledì 3 luglio, l’avventura dei nostri Azzurrini all’Universiade 2019 di Napoli. Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) e Simone D’Ambrosio (Fiamme Oro) per la Fossa Olimpica e Chiara Di Marziantonio (Esercito) e Alessio Levato (Fiamme Oro) per lo Skeet saranno impegnati nella prima giornata di allenamento ufficiale, per poi prendere parte in serata, insieme al Tecnico Federale Daniele Lucidi, alla cerimonia inaugurale che si svolgerà allo stadio San Paolo.

Giunta alla trentesima edizione e ospitata dall’Italia per l’undicesima volta, l’universiade di Napoli rappresenta indubbiamente un evento di importanza mondiale per il mondo dello Sport e del Tiro a Volo in particolare, come ribadito dal presidente della Federazione Italiana Tiro A Volo Luciano Rossi, oggi a Lonato del Garda (BS) per il via al Campionato Mondiale e domani presente nella città partenopea in rappresentanza della delegazione italiana. “Come presidente della Fitav, sono estremamente soddisfatto nell’ospitare in Italia, a Durazzano per il tiro a volo e a Napoli per il tiro a segno, una manifestazione così importante: un successo italiano che vede riconosciuto il diritto ad essere presenti alle discipline del tiro, che nell’edizione precedente dell’Universiade erano state escluse. Dunque saluto con soddisfazione questo reinserimento, frutto del grande lavoro che tutti noi abbiamo fatto e della considerazione che la FISU ci ha riservato. Il CUSI sta lavorando bene, abbiamo creato delle belle sinergie negli anni e negli ultimi mesi in particolare – sono state le sue parole – Agli atleti che partecipano agli eventi del tiro, il mio benvenuto in Italia: ospitare in Italia più di seimila atleti provenienti da 118 nazioni è davvero motivo di grandissima soddisfazione e ancora di più lo è il sapere che, dentro questi numeri, quantitativamente ma anche qualitativamente così importanti, c’è una grande delegazione del tiro internazionale. Dunque, in bocca al lupo e come sempre ognuno di noi farà la sua parte per assicurare non solo ospitalità, ma anche il successo dell’iniziativa“.

La competizione per i nostri atleti di Trap entrerà nel vivo giovedì 4 luglio, primo giorno di gara a 75 piattelli, per proseguire venerdì 5 con la finale individuale femminile delle 16.00 e la finale individuale maschile delle 18.00. D’Ambrosio e Rossi torneranno in pedana sabato 6 luglio, per la sfida di Mix Team, con la finale in programma alle ore 16.00.

Lo Skeet sarà protagonista a partire da lunedì 8 luglio con il primo giorno di gara. Di Marziantonio e Levato cercheranno di aggiudicarsi il podio martedì 9 luglio, con la finale femminile delle 16.15 e a seguire, alle 18.00, quella maschile.

L’Universiade 2019 vedrà la partecipazione di 6.000 atleti provenienti da 118 paesi del mondo. La delegazione italiana è la più numerosa, con 413 partecipanti tra atleti e officials, seguita da Giappone (365), Russia e Stati Uniti (359), Canada (294).

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:D’Ambrosio Simone (Fiamme Oro) di Crispano (NA) – Studente in Giurisprudenza.

Ladies:Rossi Fiammetta (Fiamme Oro) di Foligno (PG) – Studentessa in Giurisprudenza.

Tecnico Federale: Daniele Lucidi.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Levato Alessio (Fiamme Oro) di Pomezia (RM) – Studente in Giurisprudenza.

Ladies:Di Marziantonio Chiara di Cerveteri (RM) – Studentessa in Scienze e Tecnologie alimentari.

Tecnico Federale: Daniele Lucidi

PROGRAMMA

Mercoledì 03 Luglio Allenamenti ufficiali Trap

Giovedì 04 Luglio Gara Trap (75 piattelli)

Venerdì 05 Luglio Gara Trap (50 piattelli)

16.00 Finale Trap Femminile

18.00 Finale Trap Maschile

Sabato 06 Luglio Gara Trap Mixed Team

16.00 Finale Trap Mixed Team

Domenica 07 Luglio Allenamenti ufficiali Skeet

Lunedì 08 Luglio Gara Skeet (75 piattelli)

Martedì 09 luglio Gara Skeet (50 piattelli)

16.15 Finale Skeet Femminile

18.00 Finale Skeet Maschile

