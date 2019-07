Podismo: Salvatore Pisciotta e Azzurra Agrusa nell’albo d’oro del Trofeo SS. Crocifisso Montelepre BioRace.

Montelepre (PA). L’ultima domenica di giugno ’19 a Montelepre (PA) è passata in archivio con le vittorie assolute di Salvatore Pisciotta e Azzurra Agrusa che iscrivono il proprio nome nell’albo d’oro del Trofeo Podistico SS. Crocifisso Montelepre valido come prova Challenger BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic .

Una domenica monteleprina da incorniciare per la particolarità dell’evento dove si respirava un’aria di festa, un tuffo nel passato quando le gare paesane si organizzavano per ringraziare il santo patrono attraverso la fatica e il sudore che soltanto la “Corsa” può e sa regalare. L’organizzazione curata dalla ASD Vigor Montelepre collaborata dal Comitato dei Festeggiamenti in Onore del SS. Crocifisso è stata messa a dura prova per il numero elevato dei partecipanti che sono stati divisi in due serie, la prima serie riservata alle categorie Over M55 e tutte le Donne e la seconda serie con le restanti categorie per ambedue la stessa distanza da percorrere 4500 metri (7 giri da 635metri).

Nella prima serie vittoria assoluta di Azzurra Agrusa che soltanto nell’ultimo giro dopo una lunga volata riusciva a staccare la giovane Lucia Sara, primo degli uomini Over SM55 Leonardo Lo Iacono. Nella seconda serie profeta in casa il monteleprino Salvatore Pisciotta che fin dal primo giro prendeva la testa della gara arrivando solitario al traguardo, seconda posizione assoluta dopo un emozionate volata per Salvatore Pecoraro su Antonino Renda. Il responsabile della manifestazione il Prof. Natale Cucchiara durante la cerimonia di premiazione ringraziava tutti coloro che avevano contribuito al successo, in particolar modo l’AVIS Montelepre- Grisì, con voce stanca ma soddisfatta dava appuntamento alla prossima gara in terra monteleprina in programma il 07 dicembre il IX° Trofeo Pod. M.SS. Immacolata

Info e class. su www.biorace.it

Foto gentilmente offerte da F. Palermo

