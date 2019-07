Largo ai giovani ai World Roller Games Barcellona ’19, oggi le prime medaglie nel pattinaggio artistico junior

In giornata si assegnano i 2 titoli junior degli Obbligatori ed iniziano le fasi finali per gli azzurrini dell’hockey pista maschile e le ragazze dell’hockey inline, che vede fuori il team maschile

Dopo i gironi di qualificazione alla fase finale che hanno visto protagoniste le squadre primavera dell’hockey pista e dell’hockey inline, oggi si entra nel vivo dei World Roller Games di Barcellona ’19 con le prime medaglie che saranno assegnate al pattinaggio artistico.Nella grande kermesse catalana che ospita in contemporanea tutti i campionati mondiali delle 11 discipline a rotelle (Corsa, Artistico, Hockey Pista, Hockey Inline, Inline alpine, Downhill, Roller Freestyle, Inline Freestyle, Roller Derby, Skateboarding ed il neoarrivato Scooter) si scaldano i “motori” azzurri con grandi speranze e buone sensazioni iniziali.Dicevamo che il prologo dei giorni scorsi prevedeva l’accesso alle fasi finali ad eliminazione diretta, che partono da oggi, con gli azzurrini dei due hockey in pista.Tutto secondo previsione per i ragazzi HP di Mariotti che con la goleada agli USA chiudono al secondo posto nel girone A, classificandosi secondi con sei punti, dietro al Portogallo, e pronti oggi ad affrontare il temibile Cile. Mentre l’hockey Inline viaggia a due velocità con l’Italia Junior femminile di coach Gavazzi, che vince il proprio girone e si qualifica per i quarti di finale dove affronta oggi alle 12 gli Usa, non altrettanto bene per gli azzurrini che capitolano per mano della Namibia ed escono per la prima volta dal 2015 nella prima fase, dovendosi accontentare delle finaline con il nono posto come traguardo massimo. Ma oggi è la giornata delle prime medaglie con lo squadrone azzurro del pattinaggio artistico pronto a calare già da subito i primi assi. Al Pala Saint Jordi sfida tra i migliori junior del mondo nella gara degli Obbligatori con l’Italia del CT Hollan che schiera tanta Toscana con i fiorentini Luca Innocenti e Mirco Schiavoni e la grossetana Alessia Donadelli, insieme a Gioia Belloni, pronti a lottare per un gradino del podio.Per aggiornamenti, notizie, immagini, risultati e le medaglie dei nostri azzurri consulta i nostri social Fisr.it Facebook Instagram Twitter

Per l'hockey sono disponibili i live score ufficiali: pista e inline

Com. Stam.