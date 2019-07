Oxygen Bassano Campione d’Italia Under 14 Maschile 2019

Battuta l’Aurora Desio 75-73. Terzo il Leoncino Mestre (75-74 sulla Pall. Varese) Primo titolo nazionale per i veneti

Porto San Giorgio. L’Oxygen Bassano è Campione d’Italia Under 14 Maschile 2019. Nella finalissima del PalaSavelli di Porto San Giorgio i veneti si sono imposti sull’Aurora Desio 75-73.

Ai Campioni d’Italia sono andate le congratulazioni del Presidente FIP Giovanni Petrucci.

Primo Scudetto per l’Oxygen Bassano, arrivato al termine di una partita molto bella e decisa solamente nei secondi finali.

Le parole di Stefano Gallea, coach dei Campioni d’Italia e votato miglior allenatore della Finale Nazionale: “Come prima cosa faccio i complimenti agli avversari. Siamo molto felici, è il primo trofeo nazionale della nostra storia. Devo ringraziare tutti i ragazzi, lo staff e la società per gli sforzi che compie. Ora ci godiamo questo risultato che è tutto da festeggiare”.

Terzo posto per il Leoncino Basket Mestre, vincente sulla Pallacanestro Varese 75-74.

Nel miglior quintetto della manifestazione sono stati inseriti Francesco Baldi (Leoncino Basket Mestre), Wei Lun Zhao (Pallacanestro Varese), Alberto Pellizzari (Oxygen Bassano), Davide Toffanin (Aurora Desio), Ousmane Maiga (Oxygen Bassano).

Il miglior allenatore della Finale Nazionale Under 14 Maschile è Stefano Gallea (Oxygen Bassano).

Finale Nazionale Under 14 Maschile 2019

Finale 1°/2° posto

Oxygen Bassano – Aurora Desio 75-73

Finale 3°/4° posto

Pallacanestro Varese – Leoncino Basket Mestre 74-75

Classifica

1° Oxygen Bassano – Campione d’Italia

2° Aurora Desio

3° Leoncino Basket Mestre Academy

4° Pallacanestro Varese

Albo d’Oro

2019 Oxygen Bassano

2018 BSL San Lazzaro

2017 Stella Azzurra

2015 Unipol Banca Virtus Bologna

2014 Armani Junior Olimpia Milano

2013 Umana Reyer Venezia

2012 Montepaschi Mens Sana Siena

Oxygen Bassano – Aurora Desio 75-73

L’Oxygen Bassano conquista lo Scudetto Under 14 Maschile superando l’Aurora Desio nella finalissima. Fin dalle prime battute il match è molto intenso anche se entrambe le squadre faticano a trovare fluidità in attacco. Pellizzari (34 punti) prova a prendersi i suoi compagni sulle spalle permettendo ai veneti di toccare il +8 sul 14-6, mentre la risposta della squadra di coach Rota porta la firma di capitan Corti (autore di 18 punti). Il numero 10 arancioblu, infatti, guida Desio al sorpasso grazie ad un parziale di 13-2, che fissa il punteggio sul 19-16 a fine primo quarto. Nella seconda frazione Bassano mostra un’altra faccia e reagisce con un break di 19-2 che vale sorpasso e il +14 sui brianzoli. Pellizzari trova il fondo della retina con una semplicità disarmante e la difesa lombarda non riesce ad arginarlo. L’Aurora dopo qualche minuto di sbandamento ha il merito di riprendersi mentalmente e di ricucire lo strappo fino al -6: 40-34 il risultato a fine primo tempo. Al rientro in campo dall’intervallo lungo Bassano torna nuovamente oltre la doppia cifra di vantaggio, ma Colombo (19 punti) non ci sta e risponde colpo su colpo rimandando il verdetto all’ultimo quarto. La sfida è molto combattuta: Maiga (doppia doppia da 12 punti e 18 rimbalzi) fa valere il suo fisico mentre Colombo e Toffanin (autore di 12 punti) tengono in scia Desio. Il match si decide nei secondi finali con Colombo che segna il canestro del -1 a nove secondi dalla fine ma Zilio dalla lunetta chiude i giochi: vince Bassano 75-73.

Oxygen Bassano – US Aurora Desio 94 75 – 73 (16-19, 40-34, 55-53, 75-73)

Bassano: Fabris, Asani* 9 (4/9, 0/1), Panizza 2 (1/4 da 2), Ipino ne, Mocellin, Zilio* 8 (1/4, 1/2), Pellizzari* 34 (9/19, 4/14), Haidara 6 (2/5, 0/1), Fabris, Sbrissa* 4 (2/5, 0/2), Maiga* 12 (6/11 da 2), Stevan ne. All. Gallea

Tiri da 2: 25/60 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 10/12 – Rimbalzi: 62 25+37 (Asani 19) – Assist: 13 (Maiga 6) – Palle Recuperate: 9 (Maiga 4) – Palle Perse: 23 (Pellizzari 5) – Cinque Falli: Haidara, Sbrissa

Desio: Guarnaccia, Cividati, Raffaldi 2 (1/3, 0/2), Corti* 18 (4/9, 3/8), Beretta* 7 (2/5, 1/2), Foiano*, La Mantia, Cotrone 12 (2/7 da 2), Colzani*, Colombo* 19 (6/9, 2/3), Toffanin 12 (4/10, 1/4), Cotrone 3 (0/0, 0/0). All. Rota

Tiri da 2: 19/47 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 14/25 – Rimbalzi: 37 11+26 (Cotrone 9) – Assist: 5 (Colombo 2) – Palle Recuperate: 10 (Cotrone 3) – Palle Perse: 16 (Corti 4) – Cinque Falli: Corti, Colombo

Arbitri: Menicali, Bravo

Pallacanestro Varese – Leoncino Basket Mestre Academy 74-75

Terzo posto per il Leoncino Basket Mestre che sconfigge la Pallacanestro Varese. Il primo tempo è tutto di marca biancorossa: i ragazzi di coach Maino, infatti, prendono subito il largo grazie ai canestri di Zhao (20 punti) e di Frangos (14 punti). Varese supera abbondantemente la doppia cifra andando all’intervallo lungo in vantaggio 41-25. Nel secondo tempo la partita viene stravolta da un parziale di 20-5 dei veneti che, approfittando di un improvviso blackout lombardo, riaprono i giochi. Barbero (28 punti) è scatenato e guida i suoi alla rimonta, con la squadra di coach Veronese che in avvio di ultimo quarto sorpassa gli avversari. Nei secondi finali Golino (autore di 12 punti) con una tripla dall’angolo riporta avanti Varese, ma Barbero risponde subito e con una magia segna il canestro del 75-74. I biancorossi sprecano il possesso del controsorpasso dando il via all’esultanza del Leoncino Mestre.

Pall. Varese – Leoncino Basket Mestre Academy 74 – 75 (22-10, 41-25, 58-58, 74-75)

Varese: Bottelli* 4 (2/5, 0/4), Golino 12 (2/3, 2/6), Coppa 2 (1/2 da 2), Praderio 1 (0/0, 0/0), Zhao* 20 (8/14, 0/9), Goffi*, Pasinetti 3 (1/1 da 2), Rossi* 12 (5/9, 0/3), Maccecchini 5 (1/2, 1/1), Belotti* 1 (0/5 da 2), Frangos 14 (6/7 da 2), Broggini. All. Maino

Tiri da 2: 26/50 – Tiri da 3: 3/23 – Tiri Liberi: 13/22 – Rimbalzi: 55 15+40 (Rossi 9) – Assist: 14 (Zhao 5) – Palle Recuperate: 5 (Rossi 2) – Palle Perse: 17 (Bottelli 4)

Mestre: Dalla Libera 6 (2/5 da 2), Giangaspero* 2 (1/2 da 2), De Rossi, Zara, Agnoletto 1 (0/2 da 2), Paganico* 11 (4/19, 1/4), Nigro, Pellizzon 11 (2/4, 2/3), Trestini* 6 (2/4, 0/1), Baldi* 10 (5/14 da 2), Barbero* 28 (3/14, 6/14), Calligaris. All. Veronese

Tiri da 2: 19/68 – Tiri da 3: 9/22 – Tiri Liberi: 10/24 – Rimbalzi: 55 26+29 (Baldi 13) – Assist: 13 (Barbero 4) – Palle Recuperate: 11 (Barbero 5) – Palle Perse: 11 (Barbero 3)

Arbitri: Procida, Fiorentino

quintetto Under 14 maschile