Eurotour: il sudafricano Bezuidenhout fa il vuoto, cede Garcia Nell’Andalucía Valderrama Masters Bertasio al 39° posto, E. Molinari al 44°

Il sudafricano Christiaan Bezuidenhout ha mantenuto con 203 (66 68, 69 -10) colpi il comando nell’Andalucía Valderrama Masters (European Tour) sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande in Spagna.

E‘ al 39° posto con 215 (73 70 72, +2) Nino Bertasio, che precede Edoardo Molinari, 44° con 216 (71 72 73, +3), Lorenzo Gagli, 62° con 219 (71 73 75, +6), e Filippo Bergamaschi, 71° con 224 (69 74 81, +11)

Bezuidenhout inizierà il giro finale con cinque colpi di margine sul giapponese Hideto Tanihara e sullo spagnolo Jon Rahm (208, -5), il cui recupero dal 23° posto potrebbe essere tardivo, Sembrano troppo lontani per competere per il titolo i belgi Thomas Detry e Nicolas Colsaerts, quarti con 210 (-3), così come i concorrenti al sesto posto con 211 (-2) tra i quali si trovano Sergio Garcia, che ha ceduto e che dovrà rinunciare a cogliere il quarto successo consecutivo nel torneo, salvo miracoli, i connazionali Pablo Larrazabal e Adri Arnaus e il danese Thomas Bjorn, capitano europeo nella vittoriosa ultima edizione della Ryder Cup a Parigi.

Sono usciti al taglio: Andrea Pavan, 88° con 146 (73 73, +4), Renato Paratore, 124° con 149 (73 76, +7), e Guido Migliozzi, 130° con 150 (78 72, +8). Il montepremi è di 3.000.000 di euro.

Il torneo su GOLFTV – L’Andalucía Valderrama Masters viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 30 giugno, dalle ore 13,30 alle ore 18.

VAGLIANO TROPHY E JUNIOR VAGLIANO TROPHY: DOPPIO SUCCESSO DELL’EUROPA CONTINENTALE – Sul percorso del Royal St. Georges Golf Club, a Sandwich, in Inghilterra, l’Europa Continentale ha vinto la doppia sfida con la Gran Bretagna & Irlanda imponendosi sia nel Vagliano Trophy (14,5-9,5) , che nel Junior Vagliano Trophy (10,5-7,5), incontro a livello 16enni e under.

Nel Vagliano Trophy la capitana Anna Roscio (coordinamento squadre nazionali femminili) ha guidato per la terza volta consecutiva al successo il team continentale nel quale hanno giocato Alessia Nobilio e Caterina Don. Nella prima giornata, in coppia nel foursome hanno superato per 6/5 Annabel Fuller/Julie McCarthy, mentre nei singoli la Nobilio ha ceduto il passo ad Alice Hewson (3/1) e la Don a Emily Toy (2 up). Nella seconda giornata le due italiane ancora a segno nel doppio (6/5 su Alice Hewson/Lily May Humphreys), poi Caterina Don si è imposta anche nel singolo (3/1 su Shannon McWilliam) e Alessia Nobilio ha perso con Hazel McGarvie (1 up).

Nel Junior Vagliano Trophy Francesca Fiorellini, la terza azzurra in campo, ha vinto entrambi i doppi disputato insieme alla slovena Pia Babnik (3/2 su Hannah Darling/Harry Darcey e 1 up su Carmen Griffiths/Patience Rhodes). Ha invece ceduto in entrambi i singoli (2/1 dalla stessa Darcey. e 4/2 da Hannah Darling).

TRICOLORI CADETTI/CADETTE: TITOLI A FENOGLIO E A CATTANEO – Pietro Guido Fenoglio (Royal Park I Roveri) e Charlotte Cattaneo (Milano) hanno vinto i Campionati Nazionali Cadetti/Cadette, che si sono svolti sul percorso del Royal Park I Roveri, a Fiano Torinese. Fenoglio ha superato in finale per 3/2 Sebastiano Frau (La Pinetina) e la Cattaneo ha avuto ragione con lo stesso punteggio di Roberta Rovatti (Modena).

