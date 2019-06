Eurotour: il sudafricano Bezuidenhout all’attacco, Garcia resta secondo Nell’Andalucía Valderrama Masters Bertasio, E. Molinari e Bergamaschi al 41° posto

Il sudafricano Christiaan Bezuidenhout guida la graduatoria con 134 (66 68, -8) colpi nell’Andalucía Valderrama Masters (European Tour) sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande in Spagna. dove sono rimasti in corsa quattro azzurri: Filippo Bergamaschi (69 74), Nino Bertasio (73 70) ed Edoardo Molinari (71 72), 41.i con 143 (+1), e Lorenzo Gagli, 55° con 144 (71 73, +2).

Il leader ha lasciato a ben quattro colpi tre spagnoli, Sergio Garcia, stella del torneo e deciso a conquistare il quarto titolo di fila nell’evento, Alvaro Quiros e Adri Arnaus insieme al gallese Bradley Dredge (138, -4). E’ sceso dal primo al sesto posto il francese Victor Perez (139, -3) affiancato, tra gli altri, dal sudafricano George Coetzee e dal finlandese Mikko Korhonen. In ritardo l’iberico Jon Rahm, 23° con 141 (-1).

Sono usciti al taglio: Andrea Pavan, 88° con 146 (73 73, +4), Renato Paratore, 124° con 149 (73 76, +7), e Guido Migliozzi, 130° con 150 (78 72, +8). Il montepremi è di 3.000.000 di euro.

Il torneo su GOLFTV – L’Andalucía Valderrama Masters viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 29 giugno, dalle ore 14 alle ore 18,30.

VAGLIANO TROPHY: EUROPA CONTINENTALE IN VANTAGGIO – Sul percorso del Royal St. Georges Golf Club, a Sandwich, in Inghilterra, l’Europa Continentale è in vantaggio sulla selezione di Gran Bretagna e Irlanda nel Vagliano Trophy (7-5). Si sta svolgendo anche l’altra sfida a cadenza biennale, il Junior Vagliano Trophy, a livello di 16enni e under, dove le britanniche conducono per 5-4.

Nel Vagliano Trophy, in cui il team europeo è guidato per la terza volta consecutiva, dopo le due precedenti vittorie, da Anna Roscio (coordinamento squadre nazionali femminili), giocano le azzurre Alessia Nobilio e Caterina Don che nel doppio foursome hanno superato per 6/5 Annabel Fuller/Julie McCarthy. Nei singoli invece la Nobilio ha ceduto il passo ad Alice Henson (3/1) e la Don a Emily Toy (2 up).

Nel Junior Vagliano Trophy Francesca Fiorellini, la terza azzurra in campo, si è imposta in coppia con la slovena Pia Babnik contro Hannah Darling/Harry Darcey (3/2) e nel singolo è stata superata per 2/1 dalla stessa Darcey.

