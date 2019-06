Vela, al via la sfida “Navigators Heritage Challenge”

Montecarlo, 28 giugno 2019 – Sta per prendere il via la Navigators Heritage Challengers. La sfida, si terrà tra il 29 giugno e il 2 luglio due equipaggi si sfideranno con due imbarcazioni a vela tra Palma de Maiorca e Montecarlo in 360 miglia nautiche utilizzando solamente strumenti di navigazione scoperti prima del 1900.

La missione denominata Navigators Heritage Challenge – combinando tradizione e futuro nel mondo iperconnesso di oggi – ha diversi obiettivi:

– riunire persone e marinai di tutto il mondo per ricordare pacificamente i grandi marinai e gli esploratori del mondo, in particolare commemorare un grande esploratore, marinaio e statista, il Principe Alberto Primo di Monaco (saremo accolti al nostro ingresso a Montecarlo dal Principe Alberto Secondo).

– divulgare la conoscenza dell’importanza e della fragilità del nostro ecosistema marino.

– sostenere l’ONU nella sensibilizzazione della società civile circa l’importanza di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile (Goal 14, – La via sott’acqua)

– dimostrare che questa sfida in mare non si vince con le migliori attrezzature tecnologiche, ma piuttosto grazie ad un equipaggio coeso e affiatato, che naviga in sicurezza, nel rispetto del mare e delle sue leggi naturali, sotto la guida di un abile leader e skipper.

A bordo per la sfida anche l’italiano Stefano Malvestio, del Global Offshore Sailing Team:

“Partecipo in occasione dei vent’anni dalla nascita del Global Offshore Sailing Team, il team internazionale velico di cui io faccio parte come rappresentante italiano. Siamo in procinto di imbarcarci per cominciare questa emozionante sfida e sono molto ottimista su quanto riusciremo a fare” ha detto Stefano Malvestio del Global Offshore Sailing Team prima dell’imbarco.

Per ogni dettaglio sulla sfida e per seguire la navigazione, miglio nautico dopo miglio nautico, basta visitare il sito internet www.navigatorsheritage.com/news-media.

