GOLF Italian Challenge Open Eneos Motor Oil: Lorenzo Scalise al terzo posto

Nel settimo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private al Terre dei Consoli GC in vetta Bryce Easton e Carlos Pigem e bella prestazione anche di Federico Maccario (7°)

Monterosi, 27 giugno 2019 – Lorenzo Scalise è nel quartetto in terza posizione con 67 (-5) colpi dopo il primo giro dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Terre dei Consoli Golf Club (par 72), a Monterosi (VT). Sono al comando con 66 (-6) il sudafricano Bryce Easton e lo spagnolo Carlos Pigem, mentre Scalise è affiancato dal danese Nicolai Hojgaard, dal cileno Felipe Aguilar e dall’australiano Jordan Zunic.

Ha offerto una bella prestazione anche Federico Maccario, settimo con 68 (-4) alla pari con il gallese Oliver Farr, l’olandese Wil Besseling, l’australiano Ben Eccles, lo svedese Jacob Glennemo lo scozzese Connor Syme e con il francese Antoine Rozner, leader della money list e che con il terzo successo stagionale salirebbe immediatamente sull’European Tour. Subito dietro Enrico Di Nitto, altro protagonista azzurro di giornata, 14° con 69 (-3), e note di merito per il dilettante Andrea Romano, 34° con 71 (-1), stesso score di Francesco Laporta. A metà classifica Edoardo Raffaele Lipparelli, 59° con 72 (par), e Andrea Saracino, 74° con 73 (+1), mentre sono più attardati Federico Zucchetti, Stefano Mazzoli (am), Michele Cea, Luca Cianchetti e Jacopo Vecchi Fossa.

L’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil è il settimo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare nazionali e internazionali della FIG programmate in sette regioni diverse, dalla Valle d’Aosta alla Puglia, in un cammino verso la Ryder Cup 2022 che coinvolge tutta la Nazione.

L’intervista – Lorenzo Scalise, 23enne di Vimercate, un successo a inizio aprile sull’Alps Tour (New Giza Open), ha realizzato cinque birdie senza bogey. “E’ stato un ottimo primo turno – ha dichiarato – su un percorso molto impegnativo, dove il caldo ha avuto il suo peso. E’ stato piuttosto difficile calcolare le distanze, poiché la palla volava più del dovuto. Il campo mi piace, poiché alterna buche lunghe ad altre corte e anche l’aspetto scenografico non è trascurabile. E’ molto piacevole giocarci. Con quanto si può vincere? Impossibile fare previsioni. I green si stanno indurendo, nei prossimi giorni potrebbe anche alzarsi il vento e le condizioni possono variare radicalmente rispetto ad oggi. Obiettivi? Sono al primo anno da pro e a me interessa soprattutto giocare, non importa su quale tour. Voglio sfruttare al massimo le opportunità. A fine anno tirerò le somme e comunque ci sarà da affrontare la Qualifying School”.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Banca Generali Private (Title Sponsor); BMW (Main Sponsor); Kappa (Official Supplier), Leaseplan (Official Supplier), Dailies Total 1 (Official Supplier). Title sponsor Italian Challenge Open: Eneos Motor Oil. Official Supplier Italian Challenge Open: OV Energy, LG Business, De Gregoris. Official advisor: Infront.

Formula e montepremi- L’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil si svolge sulla distanza di 72 buche con taglio dopo 36 che promuoverà ai due turni successivi i primi 60 classificati e i pari merito al 60° posto dilettanti compresi. Il montepremi è di 300.000 euro con prima moneta di 48.000 euro.

Ingresso gratuito per il pubblico – Per tutta la durata della manifestazione l’ingresso per il pubblico è gratuito.

