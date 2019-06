In pedana 620 tiratori in rappresentanza di 86 Nazioni. A Lonato è tutto pronto il Mondiale di Tiro a Volo 2019. Inizia il Trap, gli azzurri di Pera convocati per domani. Da lunedì sarà gara

Il Trap Concaverde di Lonato del Garda (BS) è pronto ad accogliere il Campionato del Mondo 2019 di Trap, Skeet e Double Trap. Nell’impianto gardesano, già sede del Mondiale 2015, sono attesi 620 tiratori in rappresentanza di 86 Nazioni, per la maggior parte già arrivati da giorni per prendere confidenza con le pedane.

Per quanto riguarda l’Italia, i primi ad essere convocati sono gli azzurri del Direttore Tecnico Albano Pera, il cui arrivo è previsto per domani.

A capitanare il team sarà Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, già per quattro volte sulla vetta del podio iridato (nel 1995 a Nicosia (CYP), nel 1997 a Lima (PER), nel 1998 a Barcellona (ESP) e nel 2013 a Lima (PER)) ed alla sua ventiduesima partecipazione consecutiva ad una rassegna iridata. Con lui in gara ci saranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro)m lo scorso anno d’oro nella Coppa del Mondo di Changwon (KOR), e Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, fresco vincitore della medaglia d’argento ai 2° Giochi Europei a Minsk (BLR) per la squadra maschile e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), tre volte Campionessa del Mondo (Maribor (SLO) 2009, Lima (2019) e Mosca (RUS) 2017), Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), lo scorso anno medaglia di bronzo nel mondiale di Changwon, entrambe a medaglia ai 2° Giochi Eropei di Minsk (rispettivamente d’argento e d’oro), e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Campionessa del Mondo Juniores a Mosca 2017 per quella femminile.

In gara anche gli Junior Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provagli d’Iseo (BS), Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, Edoardo Antonioli (Fiamme Oro) di Conselice (RA), Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD), Greta Luppi di Crevalcore (BO) e Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Conselice (RA).

Per tutti la gara prenderà il via martedì 2 luglio con i primi 75 piattelli di qualifica.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI),Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA)

Junior Men: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provagli d’Iseo (BS); Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Edoardo Antonioli (Fiamme Oro) di Conselice (RA).

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Greta Luppi di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Conselice (RA).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men: Antonino Barillà (Marina Militare) di Villa San Giuseppe (RC); Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG)

Ladies: Claudia De Luca di San Cesario di Lecce (LE); Sofia Maglio di Nardò (LE); Valeriya Sokha (Fiamme Oro) di Montecosaro (MC)

Junior Men: Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Dupre’ De Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI); Nicolò Liceti di Quinto Vicentino.

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT)..

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Men: Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina; Andrea Galardini di Calenzano (FI); Andrea Lapucci di Monsummano Terme.

Junior Ladies: Giulia Basso di Gazzo Padovano (PD), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

PROGRAMMA

Lunedì 1 luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Ore 20.00 Cerimonia di Apertura

Martedì 2 luglio Gara Trap Men, Women, Junior Men, Junior Women (75 piattelli)

Mercoledì 3 luglio Gara Trap Men, Women, Junior Men, Junior Women (50 piattelli)

Ore 14.30 Finale Trap Junior Women

Ore 15.30 Finale Trap Junior Men

Ore 16.30 Finale Trap Women

Ore 17.30 Finale Trap Men

Giovedì 4 luglio Allenamenti Ufficiali Skeet

Allenamenti Ufficiali Double Trap

Gara Mixed Team Trap Junior e Senior

Ore 18.00 Finale Mixed Team Trap Senior

Ore 19.00 Finale Mixed Team Trap Junior

Venerdì 5 luglio Gara Double Trap Men, Women, Junior Men, Junior Women (150 piattelli)

Gara Skeet Men, Junior Women (75 piattelli)

Premiazioni Double Trap

Sabato 6 luglio Gara Skeet Men, Junior Women (50 piattelli)

Ore 16.00 Finale Skeet Junior Women

Ore 17.00 Finale Skeet Men

Domenica 7 luglio Gara Mixed Team Skeet Junior e Senior

Ore 17.30 Finale Mixed Team Skeet Senior

Ore 18.30 Finale Mixed Team Skeet Junior

Lunedì 8 luglio Allenamenti Ufficiali Skeet

Martedì 9 luglio Gara Skeet Women, Junior Men (75 piattelli)

Mercoledì 10 luglio Gara Skeet Women, Junior Men (50 piattelli)

17.30 Finale Skeet Junior Men

18.30 Finale Skeet Women

Cerimonia di Chiusura

Com. Stam.