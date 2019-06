76° Open d’Italia: Thorbjørn Olesen difenderà il titolo all’Olgiata Golf Club

Dopo Francesco Molinari, arriva anche la conferma del campione in carica danese. Il torneo, quinta tappa stagionale delle Rolex Series dell’European Tour, si giocherà nel circolo romano dal 10 al 13 ottobre. Biglietti e abbonamenti in vendita sul circuito TicketOne

Il field del 76° Open d’Italia si arricchisce di un altro campione. Dopo la conferma di Francesco Molinari, anche il danese Thorbjørn Olesen, detentore del titolo, scenderà in campo all’Olgiata Golf Club, dove dal 10 al 13 ottobre andrà in scena la quinta tappa stagionale delle Rolex Series dell’European Tour. Il torneo, evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, vedrà in gara numerosi fuoriclasse di fama mondiale che si contenderanno il montepremi da 7 milioni di dollari.

Il 76° Open d’Italia sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa il 30 settembre a Roma, alle ore 11.30 presso il Salone d’Onore del CONI. Prosegue intanto la vendita dei biglietti attraverso il circuito di vendita TicketOne (www.ticketone.it) e attraverso il sito ufficiale del torneo (www.openditaliagolf.eu).

IL CAMPIONE IN CARICA – Dal Gardagolf all’Olgiata, Olesen tornerà in Italia con l’onere e l’onore del ruolo di defending champion. Un successo, quello conquistato nella passata edizione, che lo ha proiettato verso la Ryder Cup di Parigi, dove dopo aver perso 4&2 all’esordio in coppia con Rory McIlroy contro Rickie Fowler e Dustin Johnson, si è tolto la soddisfazione di superare 5&4 Jordan Spieth nel match singolo. Il trionfo con il Team Europe, trascinato da Francesco Molinari, ha accresciuto il bagaglio di esperienza del danese, che a Roma inseguirà il sesto titolo sull’European Tour.

“La vittoria dell’Open d’Italia al Gardagolf lo scorso anno è stato il risultato più importante della mia carriera – ha commentato Olesen – e ha rappresentato un punto di svolta per la mia stagione. Aver conquistato un torneo delle Rolex Series mi ha infatti dato la spinta decisiva per poter ambire a un posto nella selezione europea della Ryder Cup. Non scorderò mai la pressione del putt decisivo alla buca 18 del Gardagolf. Un’esperienza che mi è stata di grande aiuto per affrontare la Ryder Cup con maggiore fiducia nei miei mezzi. Spero di rivivere le stesse emozioni anche quest’anno a Roma”.

UNA FESTA DI SPORT PER TUTTI – L’Olgiata Golf Club, che sarà il teatro di gara dell’Open d’Italia per la seconda volta dopo l’edizione del 2002, si prepara a ospitare un evento che offrirà grande spettacolo in campo e tanto intrattenimento fuori dalle corde. In accordo con Infront, official advisor della FIG, anche quest’anno saranno in programma numerose attività per gli spettatori, sia per gli appassionati di golf sia per che si avvicinerà per la prima volta a questo sport.

L’EMOZIONE DELL’OPEN DA VOLONTARIO, CADDIE, GREENKEEPER – Per chi vorrà vivere l’adrenalina del torneo a stretto contatto con i giocatori, c’è la possibilità di candidarsi come volontario nell’apposita sezione del sito ufficiale www.openditaliagolf.eu. Saranno prese in esame anche le candidature per poter dare supporto come caddie (in caso di richiesta dei giocatori). Inoltre, i greenkeeper potranno proporsi entro il 1 settembre per dare il proprio contributo alla preparazione del percorso di gara dietro la supervisione dell’agronomo superintendent dell’European Tour. Al termine dello stage, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI IN VENDITA – I biglietti (per ciascuna delle giornate di gara) e l’abbonamento per assistere al 76°Open d’Italia sono acquistabili attraverso il circuito di vendita TicketOne (www.ticketone.it) e attraverso il sito www.openditaliagolf.eu nella sezione “spettatori”.

I PREZZI – Il costo del biglietto sarà di 15 euro per ciascuna delle prime due giornate di gara (giovedì 10 e venerdì 11 ottobre) e di 20 euro per ognuna delle giornate conclusive (sabato 12 e domenica 13). L’abbonamento, che darà diritto ad assistere a tutti e quattro i giorni di torneo, sarà disponibile al costo di 50 euro.

PROMOZIONE PER I TESSERATI FIG – I tesserati della Federazione Italiana Golf, presentando un documento d’identità e la tessera federale presso le biglietterie situate al portale d’ingresso del 76° Open d’Italia, usufruiranno di una riduzione di costo per l’abbonamento, acquistabile a 40 euro.

GRATUITÀ – Per tutti gli Under 18 e per i diversamente abili l’ingresso sarà completamente gratuito per tutta la durata della manifestazione. Gli accessi omaggio si potranno ritirare presso le biglietterie in loco.

Com. Stam.

Thorbjorn Olesen