Serie A2 softball: Reale Mutua Jacks Torino vs Supramonte Orgosolo 2-0

Importante vittoria per la Reale Mutua Jacks Torino, che supera in casa il Supramonte per 2-0, nell’incontro valido per l’anticipo della 3^ giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 di softball.

Non deve ingannare il punteggio perché la squadra sarda ha giocato molto bene, dando filo da torcere a quella torinese. Nella prima gara, chiusa per 9-2 in favore delle granata, è stato decisivo l’esito dell’ultimo inning durante il quale le padrone di casa hanno messo a segno ben 5 punti, mentre nella parte centrale del match le difese hanno avuto ragione sugli attacchi.

Nella seconda partita le Jacks Torino hanno alternato dalla pedana tre lanciatrici, ha iniziato la pitching coach Paula Ferrua, ha continuato la giovane Elena Pinardi ed ha chiuso la neo arrivata Debora Moretto. Ancora una volta è risultato determinante l’attacco della Reale Mutua, che grazie alla sua regolarità nel 4°, 5° e 6° gioco ha messo in discesa la gara vinta per 11-5.

Come detto è stata una domenica prolifica per l’attacco piemontese capace di segnare al tabellino diverse valide. Ci sono riuscite Federica Pasca, Alice ed Arianna Dall’Ó, Barbara Gallo Trucco, Elisa Bianchi, Carola Moreo ed Isabella Dalbesio, mentre sono arrivati i tripli della classe 2001 Eleonora Bandini e dell’esperta Elena Bonato , per quest’ultima ben due.

In difesa si sono messe in luce Giulia Danielato, autrice di una bella presa al volo all’esterno ed il ricevitore Alice Midiri con eliminazione in tuffo.

