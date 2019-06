L’Italia ottiene il pass per Tokyo2020! Nespoli e Boari d’oro!

Salgono a due le medaglie azzurre ai Giochi Europei di Minsk. Dopo il bronzo di ieri degli uomini arriva l’oro mixed team – il primo italiano nella manifestazione -, ancora nell’arco olimpico, grazie a Mauro Nespoli e Lucilla Boari.

Il successo vale il pass per Tokyo 2020 al femminile. L’Italia potrà quindi competere in Giappone per il concorso individuale uomini e donne, oltre che per la gara a squadra mista.

Lucilla Boari e Mauro Nespoli centrano il bersaglio grosso ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia il mixed team dell’Italia vince l’oro battendo in finale la Gran Bretagna (Folkard-Huston) 5-1. Il successo è doppio, oltre alla medaglia gli azzurri conquistano il pass femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2020, quello maschile era già stato ottenuto da Mauro Nespoli grazie al quarto posto individuale ai recenti Mondiali. Dopo il bronzo a squadre maschile di ieri, un altro risultato eccellente che permetterà all’Italia di competere alle Olimpiadi per 3 medaglie: nell’individuale uomini, nell’individuale donne e nel misto, in attesa di poter ottenere il pass per le squadre che sarà messo in palio a giugno del 2020 nella terza tappa di Coppa del Mondo a Berlino. In quella occasione verranno assegnato gli ultimi 3 pass maschili e 3 femminili per le squadre ancora non qualificate con i terzetti al completo. L’ITALIA E’ D’ORO NEL MIXED TEAM – L’ultimo atto della gara del mixed team si mette subito bene per Nespoli e Boari, gli azzurri vincono 39-36 il primo set e si portano sul 2-0. La Gran Bretagna prova a rimanere aggancia al match con il 37-37 del secondo ma non può nulla nel terzo. L’Italia vince 35-30 e si prende l’oro con il risultato finale di 5-1.Quarti di finale – L’olimpionico dell’Aeronautica Militare e la portacolori delle Fiamme Oro in precedenza avevano battuto ai quarti di finale la Russia (Perova, Bazarzhapoy) dopo una lunga battaglia risolta allo spareggio 5-4 (19-17). Gli azzurri partono meglio e si portano sul 2-0 col parziale di 35-33, ma poi subiscono la rimonta dei russi che con un 37-36 e un 38-34 si guadagnano il 4-2. Gli italiani nel 4° set non possono sbagliare e riescono a portare il match allo spareggio pareggiando 4-4 grazie al parziale di 37-35. Allo shoot off, dopo il buon 9 della Boari, ci pensa Nespoli a piazzare un 10 nella X che non lascia scampo al 9-8 degli avversari. La semifinale – Nel match di semifinale gli italiani affrontano senza timori i padroni di casa della Bielorussia (Kazlouskaya, Firsau) superandoli con un ottimo 6-2. In questo caso Nespoli e Boari mettono il match in discesa portandosi subito avanti per 4-0 senza mai uscire dal giallo: 38-34 e 37-35 i parziali. La Bielorussia torna in partita accorciando le distanze con un terzo set quasi perfetto (39-37). Ma sul 4-2 gli azzurri piazzano una bella serie 10-9-10-9 che induce all’errore gli avversari che chiudono con 31 punti. L’Italia bissa così l’oro nel misto che Mauro Nespoli e Natalia Valeeva vinsero nella prima edizione dei Giochi Europei a Baku 2015, vincendo la finalissima con la Georgia per 5-3. ELIMINATO IL COMPOUND – Esce di scena ai quarti di finale l’Italia del compound. Marcella Tonioli e Sergio Pagni si piegano alla Croazia (Vavro, Mlinaric) 150-135. La differenza tra le due squadre è tutta in una freccia, Marcella Tonioli al quarto tiro dello scontro mette a referto una “M” (freccia che non colpisce il bersaglio) a causa di un problema tecnico. Da quel punto in poi la strada è troppo in salita per riuscire a recuperare. La giornata del compound conclude male anche dopo i match degli ottavi di finale perché Sergio Pagni è costretto a fermarsi contro il francese Pierre-Julien Deloche dopo un match giocato punto a punto concluso con un doppio spareggio. Al termine delle volée i due arcieri chiudono sul 143-143 dopo una bella rimonta di Pagni: dopo il primo shoot off entrambi gli arcieri colpiscono la X, ma la seconda freccia condanna l’atleta toscano che centra il 9, mentre il transalpino resta nel 10 e si aggiudica l’accesso ai quarti. ELIMINATI I COMPOUND – Esce di scena ai quarti di finale l’Italia del compound. Marcella Tonioli e Sergio Pagni si piegano alla Croazia (Vavro, Mlinaric) 150-135. La differenza tra le due squadre è tutta in una freccia, Marcella Tonioli al quarto tiro dello scontro mette a referto una “M” (freccia che non colpisce il bersaglio) a causa di un problema tecnico. Da quel punto in poi la strada è troppo in salita per riuscire a recuperare. La giornata del compound conclude male anche dopo i match degli ottavi di finale perché Sergio Pagni è costretto a fermarsi contro il francese Pierre-Julien Deloche dopo un match giocato punto a punto concluso con un doppio spareggio. Al termine delle volée i due arcieri chiudono sul 143-143 dopo una bella rimonta di Pagni: dopo il primo shoot off entrambi gli arcieri colpiscono la X, ma la seconda freccia condanna l’atleta toscano che centra il 9, mentre il transalpino resta nel 10 e si aggiudica l’accesso ai quarti. IL PROGRAMMA – Domani giornata dedicata ai primi due turni individuali maschili. L’Italia scenderà in campo con Marco Galiazzo che affronterà ai 32esimi l’estone Maert Oona (alle 9 ora italiana), mentre David Pasqualucci giocherà il primo turno nel pomeriggio alle 14 (ora italiana) contro il britannico Alexander James Wise. Nespoli entrerà in gara direttamente ai sedicesimi di finale dove aspetta il vincente del match Piippo (FIN)-Karageorgiou (GRE). I GIOCHI EUROPEI SU SKY – I Giochi Europei vengono trasmessi su Sky al canale 205, nelle varie finestre in diretta il tiro con l’arco avrà il suo spazio al pari di tutte le altre discipline.

LO SPECIALE SULL’EVENTO CON LE NOTIZIE E I LINK UTILI

http://www.fitarco-italia.org/eventi/dettaglioEvento.php?id=393

Com. Stam.

1 Mauro Nespoli e Lucilla Boari in semifinale con la Bielorussia

2 Gli azzurri Nespoli e Boari sul gradino più alto del podio ai Giochi Europei di Minsk 2019