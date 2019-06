Kortrijk, Italia sconfitta dal Belgio 76-65 Cinili la miglior marcatrice con 15 punti, poi Romeo (13)

Domani il rientro a Roma e la scelta delle 12 Azzurre Giovedì l’esordio all’EuroBasket Women con la Turchia

Seconda buona partita giocata dalle Azzurre e seconda sconfitta contro il Belgio, nell’ultimo impegno prima dell’esordio all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, Serbia e Lettonia). A Kortrijk la Nazionale Femminile è stata sconfitta 76-65, risultato che però non descrive l’andamento di una partita rimasta in equilibrio fino a 3′ dalla fine. Domani il rientro in Italia e la scelta delle 12 che da giovedì 27 prenderanno parte all’Europeo.

La miglior marcatrice dell’Italia è stata Sabrina Cinili con 15 punti (5/7 dall’arco), in doppia cifra anche Nicole Romeo a quota 13. A riposo oggi sono rimaste Francesca Dotto e Lorela Cubaj. Così coach Crespi a fine gara. “Gran primo tempo. Gestione della ripresa senza la massima lucidità. Tutti appunti utili per sorprendere noi stesse a Nis”.

La cronaca. Per lo starting five Crespi ha scelto Caterina Dotto, Sottana, Zandalasini, Cinili e Andrè. Il Belgio ha provato subito a scappare con due triple di fila, De Pretto ha risposto col canestro del +1 in apertura di secondo quarto. Trovato il primo vantaggio, le Azzurre hanno continuato ad allungare grazie ai canestri dall’arco di Penna, Cinili e Romeo, fino al +10 col quale si è andati all’intervallo (38-28).

Il digiuno offensivo nei primi 5’ del terzo quarto ci è costato l’11-0 col quale il Belgio è tornato avanti (38-39), i 6 consecutivi di Cinili ci hanno dato ossigeno (44-39) e da quel momento le due squadre sono rimaste in equilibrio fino agli ultimi 3′. Poi l’accelerazione delle padrone di casa che con Allemand, Kim Mestdagh e Meesseman hanno decisamente allungato fino al 76-65 finale.

All’EuroBasket Women l’Italia esordirà il 27 giugno con la Turchia. Il giorno dopo si tornerà in campo con l’Ungheria, il 30 la Slovenia. Tutte le partite si giocheranno alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta da SkySportHD. Le prime dei 4 gruppi accedono ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano. In quel caso l’Italia incrocia le squadre del girone D (Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia). La fase finale si giocherà a Belgrado. Le prime sei dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico che si terrà dal 2 al 10 febbraio 2020.

Belgio-Italia 76-65 (17-15; 28-38; 52-48)

Belgio: K. Mestdagh 7 (1/2, 1/3), Delaere 9 (3/6, 1/1), Carpreaux 2, Meesseman 14 (6/8, 0/1), Wauters 2 (0/2), Linskens 4 (2/3), H. Mestdagh (0/1 da 3), Geldof 2 (1/2), Nauwelaers 5 (1/2 da 3), Vanloo 5 (0/1, 1/2), Raman 9 (2/3, 0/3), Allemand 17 (1/2, 5/5). All. P. Mestdagh.

Italia: C. Dotto 2 (1/2, 0/2), Romeo 13 (4/5, 1/3), Gorini ne, Sottana 6 (0/3, 2/4), Zandalasini 9 (1/3, 1/3), De Pretto 3 (0/1, 1/2), Crippa 5 (1/2, 1/2), Ercoli, Nicolodi ne, Cinili 15 (0/1, 5/7), Andre 4 (1/3), Penna 8 (0/1, 2/6). All. Crespi.

Gara1

Belgio-Italia 79-76 (27-20; 37-45; 67-64)

Belgio: K. Mestdagh 9 (1/2, 1/5), Delaere 9 (3/4, 1/3), Carpreaux, Meesseman 29 (10/11, 1/2), Wauters 8 (3/5), Linskens 5 (1/3), H. Mestdagh, Geldof ne, Nauwelaers, Vanloo 3 (1/4 da 3), Raman 8 (4/4), Allemand 8 (4/6). All. P. Mestdagh.Italia: C. Dotto 4 (2/4), Romeo 7 (1/1, 1/3), Sottana 15 (2/3, 2/4), Zandalasini 16 (4/14, 1/2), F. Dotto 4 (1/1, 0/2), De Pretto, Crippa, Cubaj, Nicolodi, Cinili 17 (0/1, 5/9), Andre 8 (4/7), Penna 5 (1/1, 1/5). All. Crespi.

EuroBasket Women 2019, il calendario delle Azzurre

27 giugno

Italia-Turchia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

28 giugno

Italia-Ungheria (ore 18.30, diretta SkySportHD)

30 giugno

Italia-Slovenia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

2 luglio

Spareggio (Belgrado)

4 luglio

Quarti di Finale (Belgrado)

6 luglio

Semifinali (Belgrado)

7 luglio

Finali (Belgrado)

Girone A

Gran Bretagna, Lettonia, Spagna, Ucraina

Girone B

Francia, Montenegro, Repubblica Ceca, Svezia

Girone C

ITALIA, Slovenia, Turchia, Ungheria

Girone D

Belgio, Bielorussia, Russia, Serbia

