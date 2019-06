Il Campionato del Mondo 2019 per la Nazionale 3×3 Open femminile finisce nei Quarti. Le Azzurre perdono 9-15 contro la Francia, in una gara combattuta, ma piena di errori, dove l’Italia, non riesce da subito ad entrare in partita: segna il secondo punto solo al settimo minuto quando la Francia è già a 14. Non basta il generoso parziale delle Azzurre di 6-0 per rientrare.

Le Francesi controllano la gara, vincono e si qualificano per le Semifinali di domani dove giocheranno contro la vincente di Spagna-Ungheria.

“La delusione è tanta -confessa Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 femminile- anche perché avevamo le stesse sensazioni positive di un anno fa quando abbiamo vinto il Mondiale. Oggi, però, la Francia ha dimostrato di essere più forte di noi e vinto con merito. Fra una settimana, a Riga, torneremo in campo per le qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup . Ecco, tutto quello che è accaduto oggi deve aiutarci a migliorare per qualificarci al Campionato Europeo che si giocherà a settembre. Abbiamo iniziato piano e questo di fatto ci ha condannati perché gli sforzi per recuperare sono sempre notevoli. Anche se abbiamo reagito, non è bastato. Rispetto allo scorso anno l’aspetto fisico, tecnico e tattico del 3×3 di tutte le squadre si è alzato: questo deve essere uno stimolo ancora maggiore per noi, per essere all’altezza delle competizioni che andiamo ad affrontare”

Italia-Francia 9-15

Italia. D’Alie 5, Rulli 2, Filippi 2, Ciavarella. All. Adamoli

Skill Contest. Raelin D’Alie ha vinto nel pomeriggio la medaglia d’Argento nello skill contest, gara di palleggi, passaggi e tiro, dopo la francese Marie Eve Paget.

Shootout Contest. Marcella Filippi si è qualificata per la Finale di domani alle 15:50

La Nazionale 3×3 Open femminile insieme a quella Open maschile tornerà a radunarsi il 27 giugno per partecipare ai Gironi di Qualificazione alla FIBA Europe Cup che si terranno a Riga (Lettonia) dal 29 al 30 giugno.

Com. Stam.