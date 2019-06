Buon avvio degli azzurri Nespoli e Boari ai quarti nel misto

Buon esordio per l’Italia dell’arco ai Giochi Europei di Minsk. Nell’individuale arco olimpico Nespoli è quarto e Boari sesta. Il mixed team accede ai quarti e resta in gara per i pass per Tokyo 2020.

Conclusa la prima giornata di gare del tiro con l’arco ai Giochi Europei di Minsk, in Bielorussia. Bene gli azzurri che fanno il loro esordio piazzando al termine delle 72 frecce di ranking round dell’olimpico Mauro Nespoli al quarto posto e Lucilla Boari al sesto. I due arcieri volano anche ai quarti di finale del mixed team, dove domenica troveranno la Russia, rimanendo così agganciati al sogno di conquistare il pass femminile per Tokyo 2020. Chi vince la gara del misto ottiene infatti due posti per i Giochi, quello maschile l’Italia lo ha già conquistato con Nespoli ai Mondiali, ci sarebbe quindi la possibilità di ottenere quello per le donne. In gara per la prima volta nella storia della competizione anche i compound: Sergio Pagni è undicesimo, Marcella Tonioli ottava, insieme gareggiano anche nel mixed team e agli ottavi si troveranno di fronte la testa di serie numero tre del tabellone, la Croazia. I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO MASCHILE – Continua il momento magico di Mauro Nespoli. L’azzurro, reduce dal quarto posto individuale ai mondiali e dal bronzo iridato nel mixed team, inizia nel migliore dei modi la sua corsa ai Giochi Europei di Minsk. Al termine della 72 frecce l’olimpionico è quarto con 678 punti alle spalle del turco Mete Gazoz (685), del francese Pierre Jean Abel Plihon (684) e dell’olandese Sjef Van Den Berg (679). Nespoli entrerà quindi in gara ai sedicesimi di finale del tabellone maschile dove aspetta il vincente di Piippo (FIN)-Karageorgiou (GRE). Marco Galiazzo è ventesimo al termine delle qualifiche con 651 punti e al primo turno affronterà l’estone Maert Oona. Quarantunesima posizione per David Pasqualucci (629) atteso dalla partita con il britannico Alexander James Wise.Il terzetto azzurro chiude la qualifica a squadre al quinto posto con il punteggio di 1958 in una classifica che vede ai primi tre posti Francia, Olanda e Spagna. Per gli azzurri la sfida dei quarti di finale sarà domani contro la Gran Bretagna (Hall, Huston, Wise) alle ore 11,30. I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO FEMMINILE – Ottima la prova delle azzurre. Lucilla Boari è sesta al termine della prima giornata con 650 punti, la posizione le vale l’accesso diretto ai sedicesimi di finale dove si troverà di fronte la tedesca Micelle Kroppen. Con il punteggio di 645 è dodicesima Tatiana Andreoli, anche lei già qualificata per il secondo turno delle eliminatorie dove affronterà la numero 5 del tabellone, la francese Audrey Adiceom. Totalizza 631 punti ed è diciannovesima Vanessa Landi, per lei l’ingresso agli scontri è al primo turno dove sfiderà la russa Dobromira Yordanova Danailova. Nelle prime tre posizioni in classifica troviamo l’olandese Ana Gabriela Bayardo Chan (666) prima, la russa Ksenia Perova (662) seconda e la padrona di casa Karyna Kazlouskaya (654) terza. Nella gara a squadre le azzurre sono terze con 1926 punti dietro solamente a Russia e Bielorussia e accedono direttamente ai quarti di finale dove affronteranno domattina alle ore 9,50 la Germania (Kroppen, Richter, Unruh).I RISULTATI DEI MIXED TEAM – Dopo il quarto posto in qualifica con 1328 punti, la coppia del ricurvo formata da Nespoli e Boari resta in corsa per le medaglie e per il pass olimpico che verrà assegnato solo alla squadra che vincerà l’oro. Gli azzurri agli ottavi battono senza problemi l’Austria (Straka, Gstoettner) per 6-0. Dopodomani alle 9 sarà la Russia (Perova, Bazarzhapov) la sfidante dell’Italia. Avanza senza tirare il mixed team compound formato da Tonioli e Pagni. La coppia è sesta dopo le qualifiche con 1382 punti e agli ottavi domenica affronterà la Croazia di Mlinaric e Vavro. I RISULTATI DEL COMPOUND INDIVIDUALE – Per la prima volta ai Giochi Europei approda anche il compound. Per l’Italia in campo al femminile stamattina è scesa Marcella Tonioli, ottava al termine delle frecce di ranking round con 694 punti. Al primo turno si troverà di fronte l’estone Meeri-Marita Paas. Dopo le prime 72 frecce la classifica vede la slovena Toja Elison al comando con 702 punti, seguita dalla russa Natalia Avdeeva (698) e dalla francese Sophie Dodemont (697).Nell’individuale maschile, con la qualifica andata in scena nel pomeriggio, Sergio Pagni è undicesimo (688) mentre in cima alla graduatoria c’è il serbo Ognjen Nedeljkovic (708) davanti all’olandese Mike Schloesser (707) e al croato Mario Vavro (702). IL PROGRAMMA DI OGGI – Primo giorno di medaglie oggi a Minsk per il tiro con l’arco. Verranno assegnate quelle a squadre dell’arco olimpico sia maschile che femminile. I GIOCHI EUROPEI IN TV – E’ Sky Sport a trasmettere i Giochi Europei di Minsk, la tv satellitare dedica alla manifestazione l’intera programmazione del canale 205, nella varie finestre ci sarà spazio anche per il tiro con l’arco. oggi collegamento alle ore 8,45 per seguire il primo match delle azzurre del ricurvo Italia-Germania.

Marco Galiazzo a Minsk_foto World Archery