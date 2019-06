Bronzo a squadre per gli Azzurri Domani le sfide mixed team che valgono il pass per Tokyo 2020

Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualuccci regalano all’Italia dell’arco la prima medaglia ai Giochi Europei di Minsk 2019. Gli azzurri vincono il bronzo nel ricurvo a squadre battendo 6-2 al Spagna.

Domani le sfide del mixed che valgono la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Se l’Italia arrivasse all’oro otterrebbe il pass individuale femminile (quello maschile lo ha già acquisito ai Mondiali grazie a Mauro Nespoli).

gli azzurri di bronzo a Minsk

La seconda giornata del tiro con l’arco ai Giochi Europei di Minsk, in Bielorussia, è di bronzo per l’Italia. Il trio dell’arco olimpico maschile formato da Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci vince il bronzo a squadre battendo in finale la Spagna 6-2.

BRONZO AZZURRO NELL’OLIMPICO – La finale per il bronzo vede gli azzurri sfidare la Spagna (Gonzalez, Garcia, Barcala). La partenza dell’Italia è di altissimo livello e indirizza la gara sui binari giusti, i primi due set si concludono 57-52 e 56-54 per Nespoli e compagni. Gli iberici hanno un sussulto nelle successive tre frecce (57-56), ma si arrendono subito dopo al 54-50 che decide il match.

In precedenza la Nazionale batte con grande sicurezza per 5-1 la Gran Bretagna (Hall, Huston, Wise) ma in semifinale non trova il modo di stoppare la Francia (Chirault, Plihon, Valladont) che vince 6-0. Per i francesi si tratta di una rivincita, dopo la sconfitta contro l’Italia nella finale che valse il titolo iridato azzurro a Città del Messico 2017. I transalpini festeggiano poi la medaglia d’oro superando allo spareggio l’Olanda 5-4 (30-27).

Nell’arco olimpico femminile Tatiana Andreoli, Vanessa Landi e Lucilla Boari perdono ai quarti di finale contro la Germania (Kroppen, Richter, Unruh) per 6-0. Le tedesche si fermano poi al 4° posto superate nella finalina dalla Danimarca 5-4 (27-26).

Sul gradino più alto del podio ci sale invece la Gran Bretagna che, dopo aver fatto sfumare la qualificazione olimpica delle azzurre con la vittoria ottenuta agli ottavi ai recenti Mondiali, dopo il bronzo iridato festeggiano anche l’oro di Minsk vincendo 6-2 sulle padrone di casa della Bielorussia.

Nel pomeriggio si sono poi disputati anche gli ottavi di finale individuale femminile della divisione compound. Esce sconfitta Marcella Tonioli dopo un match equilibrato. L’azzurra perde allo shoot off lo scontro con l’estone Meeri-Marita Paas 140-140 (X-9).

Potrà comunque rifarsi nella prova a squadre miste dove sarà in gara domani mattina con Sergio Pagni nel match dei quarti contro la Croazia (Mlinaric-Vavro). Pagni scenderà in campo anche domani pomeriggio agli ottavi nell’individuale contro Deloche (Fra).

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Domenica è una delle giornate più importanti per l’arco ai Giochi Europei. In programma ci sono tutti i match mixed team, particolare attenzione all’arco olimpico, chi vince la gara conquista anche due pass, uno maschile e uno femminile per Tokyo 2020. L’Italia è ancora in corsa con Nespoli e Boari, gli azzurri vincendo otterrebbero la carta olimpica solo nel femminile, avendo già in tasca quella maschile dopo il quarto posto mondiale di Nespoli. Il primo match di giornata sarà proprio quello degli azzurri che sfidano ai quarti la Russia (Perova-Bazarzhapov).

I GIOCHI SU SKY – I Giochi Europei sono in diretta tutti i giorni su Sky Sport, la tv satellitare dedica alla manifestazione il canale 205, nelle varie finestre di giornate viene dato spazio anche al tiro con l’arco.

