Sesto posto finale per l’SSR Baskin Messina alla Lupo Baskin Pesaro

Si è conclusa l’edizione 2019 della Lupo Baskin Pesaro Cup e il comune denominatore della rassegna di basket e solidarietà è stato “successo”.

A Pesaro infatti i numeri sono stati di spessore: 14 le squadre partecipanti, con oltre 400 giocatori coinvolti e 6 regioni rappresentate. L’SSR Baskin Messina, unica formazione partecipante della Sicilia e più in generale del sud Italia, ha alla fine concluso il proprio cammino al sesto posto finale, frutto di due vittorie e due sconfitte complessive. Dopo le due partite del proprio girone (contro Erba e contro Montecchio), disputate nella giornata del venerdì, terminate rispettivamente con una sconfitta ed una vittoria, è stata giocata e vinta la partita del sabato contro Altopascio che ha decretato che i peloritani, sulla base della formula studiata per il torneo, si sarebbero giocati la domenica mattina, la finale per il 5°/6° posto contro i padroni di casa della Lupo Baskin Pesaro. Quest’ultima partita, giocata sotto un sole splendente e con la vista sul mare, ha visto i rossi messinesi soccombere, al termine di un’avvincente partita punto a punto per i primi tre quarti. Il bilancio, per l’SSR Baskin Messina, non può che essere positivo, alla luce del fatto che la squadra, partita alla volta della città marchigiana, è composta unicamente da giocatori messinesi e con solo un anno e mezzo di vita alle spalle. Ci sarà, quindi, tanto tempo per migliorare e crescere sempre più, puntando ad obiettivi ancora più importanti.Con questo evento, che ha permesso al Baskin Messina di vivere un’esperienza entusiasmante e grazie alla quale è stato possibile conoscere e confrontarsi con società provenienti da tutta Italia e che praticano questo sport da molto più tempo rispetto ai messinesi, si conclude la stagione agonistica 2018/19 e la società lavora già in ottica della prossima stagione, sia per quanto riguarda la prima squadra di basket del Castanea che per quanto concerne quella impegnata nel settore Baskin. Sia per l’una che per l’altra, ma anche per tutti i tifosi ed i simpatizzanti, la società sta programmando la tradizionale festa di fine anno, indicativamente in agenda a fine giugno, momento nel quale tutti i protagonisti si saluteranno e si augureranno buona estate per poi rivedersi all’inizio del nuovo anno sportivo.Da ultimo, un doveroso ringraziamento va prioritariamente rivolto sia all’SSR che ha fattivamente ed in modo importante contribuito alla realizzazione di questa esperienza pesarese, sia alle famiglie dei ragazzi che si sono sobbarcate questo lungo viaggio ed hanno sostenuto i propri figli e la squadra con grande trasporto e dedizione.

