Investire nel Golf per lo sviluppo turistico

Il Presidente FIG Franco Chimenti e il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 Gian Paolo Montali sono intervenuti alla conferenza stampa nella nuova Club House del Terre dei Consoli Golf Club, il circolo che fra una settimana ospiterà l’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil

Investire nel golf per contribuire allo sviluppo del turismo golfistico sulla scia dell’assegnazione all’Italia della Ryder Cup 2022. È stato questo il filo conduttore della conferenza svoltasi nella nuova Club House del Terre dei Consoli Golf Club a una settimana dall’inizio dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, tappa italiana del Challenge Tour e settimo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private in programma nel circolo di Monterosi (VT) dal 27 al 30 giugno.

La conferenza stampa, moderata da Alessandro Lupi, ha visto gli interventi di Edoardo Caltagirone (Presidente del Terre dei Consoli Golf Club); Franco Chimenti (Presidente della Federazione Italiana Golf e Vicepresidente Vicario del CONI); Gian Paolo Montali (Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022); Andrea Abodi (Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo), Raffaele Chiulli ((Presidente Global Association of International Sports Federations SportAccord); Marco Rota (Infront Director – Summer Sports and Mass Events). Tra le autorità in platea, il Cavaliere del Lavoro Leonardo Caltagirone; Carlo Scatena, Presidente del Comitato Regionale FIG Lazio, Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel e in rappresentanza del Comune di Monterosi Flaminio Cialli.

Le dichiarazioni

Edoardo Caltagirone: “Essere scelti per ben due volte negli ultimi tre anni come sede della tappa italiana del Challenge Tour, a pochissimi anni dall’apertura del Golf Club, ci riempie di orgoglio e conferma che il nostro lavoro per la promozione del gioco del golf ad ogni livello sta dando i suoi risultati. Il percorso di gara disegnato da Robert Trent Jones Jr si adatta perfettamente alle esigenze dei professionisti e dei giocatori dilettanti. Ora, con la nascita della nuova Club House, allarghiamo i nostri orizzonti per sviluppare ulteriormente il turismo golfistico, sempre nel rispetto dell’eco-sostenibilità. La Club House ha infatti la più alta certificazione in termini di efficientamento energetico”.

Franco Chimenti: “Il Terre dei Consoli Golf Club è una delle eccellenze golfistiche del territorio e merita di ospitare competizioni internazionali. Ringrazio la famiglia Caltagirone per aver contribuito ad accrescere il prestigio del golf italiano con degli investimenti di grande rilievo per tutto il movimento. La creazione della nuova Club House, che va a impreziosire un percorso di gioco di assoluto livello, darà nuovo slancio al turismo golfistico. Roma e il golf rafforzano così il proprio connubio verso la Ryder Cup 2022. L’Open d’Italia resterà infatti nella Capitale per i prossimi tre anni. Dopo l’edizione in programma all’Olgiata Golf Club dal 10 al 13 ottobre, ci auguriamo che anche un’eccellenza come il Terre dei Consoli possa veder gratificati i propri investimenti ospitando in futuro la massima manifestazione golfistica italiana per valorizzare ulteriormente il territorio”.

Gian Paolo Montali: “La valorizzazione del territorio e la crescita del turismo golfistico sono due temi centrali del Progetto Ryder Cup 2022, un percorso di 11 anni che punta a coinvolgere i giovani portando il golf nelle scuole, rendere sempre più protagoniste le donne e dare supporto alle persone con disabilità attraverso iniziative ed eventi ad hoc.

Il Terre dei Consoli dimostra come una strategia innovativa e propositiva di un circolo possa favorire la crescita del golf nel nostro Paese. L’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil sarà un torneo che vedrà in gara giovani dal grande avvenire, evidenziando l’importanza dell’Italian Pro Tour per la crescita agonistica dei nostri talenti”.

Andrea Abodi: “Toccare con mano l’effetto della nostra collaborazione e veder vivere le infrastrutture che, giorno dopo giorno, contribuiamo a realizzare sono motivo di orgoglio per l’Istituto per il Credito Sportivo. L’inaugurazione della Club House del Terre dei Consoli rappresenta tutto questo al massimo livello. La Ryder Cup 2022 a Roma e i successi prestigiosi di Molinari sono certamente leve straordinarie di crescita del movimento, ma restano determinanti altri fattori come la promozione di questa disciplina che la FIG sta sviluppando nelle scuole e il miglioramento delle strutture golfistiche, rendendole sempre più accessibili.In questi ambiti l’ICS risponderà sempre positivamente”.

Raffaele Chiulli: “Allargare la base degli sportivi puntando sui giovani e riqualificare le strutture sportive con investimenti ad hoc. Sono queste le vere medaglie da vincere nello sport. Il Gaisf racchiude 125 federazioni mondiali sportive ed è al fianco di tutti i progetti che mirano a questi traguardi. Mi complimento con la Federazione Italiana Golf per l’assegnazione di un evento di straordinario prestigio come la Ryder Cup e mi auguro che l’Italia fra pochi giorni possa festeggiare anche l’aggiudicazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026”.

Marco Rota: “La partnership tra Infront e Federazione Italiana Golf si inserisce in un percorso di ampio respiro che vede coinvolta tutta l’azienda attraverso un supporto non soltanto di tipo economico. Il nostro progetto, condiviso con la FIG, punta a dare sempre più visibilità al golf, allargando la base dei praticanti e rafforzando il messaggio di uno sport accessibile a tutti. Siamo felici di riscontrare un crescente interesse di numerose aziende che vogliono investire nell’Open d’Italia e anche nell’Italian Pro Tour. Ringrazio la famiglia Caltagirone e tutto il team del Terre dei Consoli per la grande disponibilità e la comunione d’intenti per valorizzare la tappa italiana del Challenge Tour”.

Com. Stam.