La Nazionale Femminile Open 3×3 torna domani in campo ad Amsterdam, per le ultime due gare del girone D di Qualificazione della FIBA 3×3 World Cup, il campionato del mondo, dove l’Italia si è presentata da squadra campione in carica.

Alle 11:15 incontra la Russia, anch’essa imbattuta, e poi alle 14:15 l’Indonesia (gare in diretta sulla pagina YouTube, FIBA 3×3). “Giochiamo due gare fondamentali domani, a cui arriviamo dopo aver battuto Nuova Zelanda e l’Ucraina dove le ragazze hanno vinto con grande carattere e forza –spiega Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 che aggiunge- La gara con la Russia significa il primo posto nel girone, ma la Russia è anche la squadra vice-campione del Mondo e Campione d’Europa, il che significa che lo scorso anno ha perso solo con noi… e penso abbiano un forte sentimento di rivalsa. Sono una squadra formata da giocatrici che sanno giocare a basket: tanta tecnica, con in più forza fisica. Hanno tante soluzioni nei loro giochi e per questo sono imprevedibili. Se è vero che l’Indonesia è a zero punti e sulla carta è la squadra più abbordabile, è anche vero che giocano con grande fisicità e che hanno un buon tiro dalla distanza. Non possiamo averne paura se vogliamo perseguire le nostre ambizioni, ma di sicuro non possiamo giocare distratte.”

21 giugno

11:15 Russia-Italia

14:15 Indonesia-Italia

In diretta sulla pagina FIBA 3×3 You Tube

22-23 giugno

Quarti, Semifinali e Finale

Skill Contest: Raelin D’Alie si è qualificata per la finale di sabato 22 giugno alle 16:00.

Nazionale Femminile Open

Ciavarella Giulia (1997, 182, La Molisana Campobasso)

D’Alie Raelin Marie (1987, 160, Matteiplast Bologna)

Filippi Marcella (1985, 186, Famila Basket Schio)

Rulli Giulia (1991, 185, Basket CostaxL’Unicef)

Allenatore Angela Adamoli

Medico Roberto Barbieri

Preparatore Fisico Federica Tonni

Fisioterapista Salvatore De Fusco

Team Manager Maria Cristina Curcio

European Games, Minsk. Esordio per le Nazionali 3×3

Iniziano domani a Minsk (Bielorussia) gli European Games per le Nazionali 3×3.

Questo il calendario delle gare (in diretta Sky Sport)

Nazionale maschile

21 giugno

8:50 Italia-Russia

22 giugno

11:15 Italia-Ucraina, 12:40 Italia-Francia

Nazionale Femminile

21 giugno

13:25 Italia-Bielorussia

22 giugno

16:15 Italia-Serbia, 17:40 Italia-Russia

24 giugno

Eventuali Semifinali e Finali

Le squadre e lo staff

Nazionale Open maschile

Bovo Davide (1997, 198, Antenore Energia Padova

Masciadri Stefano (1989, 199, Orasì Ravenna)

Rodriguez Made Yancarlos (1994, 186, Cimorosi Roseto)

Raffa Anthony Joseph (1990, 185, Axpo Legnano)

Nazionale Open Femminile

Contu Paola (1989, 184, Basket Femminile Milano)

De Cassan Flavia (1998, 175, Cestistica Azzurra Orvieto)

Policari Elisa (1997, 185, Faenza Basket Project Girl)

Russo Francesca Romana (1996, 177, Andros Basket Palermo)

Staff

Capo Delegazione Graziano Martinelli

Allenatore Open Maschile Alessandro Iacozza

Allenatore Open Femminile Lorenza Arnetoli

