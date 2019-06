European Games Minsk2019 – Nazionale Donne Strada a Minsk

Ufficiale la non partecipazione di Marta Bastianelli a causa di una tendinite. Al suo posto Martina Alzini. L’azzurra alle compagne: “In bocca al lupo ragazze!”. L’Olanda è la Nazione favorita.

La Nazionale Donne Strada ha raggiunto ieri, mercoledì 19 giugno, Minsk (Biellorussia), dove da domani, venerdì 21 sarà aperta la 2^ ed. degli European Games 2019. Le azzurre del CT Salvoldi infiammeranno il circuito di Minsk City sabato 22 giugno (in tutto saranno 78 atlete al via nella prova in linea), che misura di 15 km e sarà ripetuto 8 volte per un totale di 120 km. Per oggi le azzurre hanno realizzato un allenamento senza poter visionare il percorso perché proibito. Le condizioni meteo non sono state buone: l’allenamento è stato realizzato sotto la pioggia.

“E’ prevista pioggia anche per sabato” – commenta il CT Salvoldi consapevole della forza della Nazione favorita: “La Nazionale più forte e favorita è l’Olanda”.

E’ ufficiale la non partecipazione della plurititolata, Marta Bastianelli ai Giochi di Minsk e dalla sua pg Social esprime tutto il suo rammarico:

“La tendinite al ginocchio mi vede costretta a non partecipare a questi giochi di Minsk. Sono triste e affranta (….) ma credo sia giusto ascoltare il proprio corpo per guarire al meglio. In bocca al lupo ragazze!” Martina Alzini, come da regolamento, correrà al posto di Bastianelli.

Di seguito l’organico aggiornato della Nazionale Strada Donne – CT Dino Salvoldi per la prova di sabato 22 giugno:

Martina ALZINI BIGLA PRO CYCLING TEAM

Elisa BALSAMO FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE

Marta CAVALLI FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE

Maria Giulia CONFALONIERI FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE

Letizia PATERNOSTER FIAMME AZZURRE/TREK SEGAFREDO

Ricordiamo che la Nazionale Uomini élite ha raggiunto nella giornata di oggi Minsk.

PALINSESTO CICLISMO SKY SPORT – MINSK 2019

STRADA

Ven 21 – 21.00 1 Live CERIMONIA INAUGURALE

Sab 22 – 12.00 3 Live CICLISMO strada F

Dom 23 – 13.30 3 Live CICLISMO strada M – 15.30 3 Live CICLISMO strada M arrivo

Mar 25 – 9.00 2 Live CICLISMO cronometro F – 12.30 2 Live CICLISMO cronometro M

PISTA

Gio 27 – 18.15 2 Live CICLISMO finali M/F sprint squadre, F punti, M scratch

Ven 28 – 16.30 1 diff.12.00 CICLISMO sintesi Keirin F, Sprint M, inseg. Squadre – 19.30 2 Live CICLISMO finali Keirin F, Sprint M, inseg. Squadre

Sab 29 9.00 4 Live CICLISMO M/F sprint, F Omnium, M inseg.indiv., km – 19.00 4 Live CICLISMO finali sprint, F Omnium, M inseg.indiv., km

Dom 30 9.00 4 Live CICLISMO F inseg.indiv., sprint, 500m, M Omnium, Keirin – 12.00 4 Live CICLISMO finali F ins.ind., sprint, 500m, M Omnium, Keirin

Sito dedicato: https://minsk2019.by/en

Com. Stam.