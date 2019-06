ARCO Giochi Europei: il programma

Dal 21 al 27 giugno il tiro con l’arco sarà protagonista ai Giochi Europei di Minsk, l’Italia arriva alla rassegna al gran completo con 8 arcieri, sei nell’olimpico e due nel compound. In palio anche le carte olimpiche nel mixed team.

Conclusa l’avventura dei Mondiali non c’è spazio per il riposo per la Nazionale Italiana di tiro con l’arco. Gli azzurri sono già atterrati a Minsk, in Bielorussia, per partecipare ai Giochi Europei, rassegna multidisciplinare che torna per la seconda volta nella storia dopo l’edizione di Baku.

L’Italia dell’arco si presenterà sulla linea di tiro con il massimo degli atleti possibili avendo conquistato la qualificazione per sei arcieri dell’olimpico, 3 uomini e 3 donne, e per due nel compound, un uomo e una donna.

Oltre alle medaglie ci sono due grandi motivi di interesse ai Giochi Europei di Minsk: chi vince la gara del mixed team arco olimpico otterrà due carte per l’Olimpiadi di Tokyo 2020, una al maschile e una al femminile. L’Italia potrebbe così riuscire a portare in Giappone anche una donna dopo il biglietto staccato da Mauro Nesoli durante i Campionati Mondiali di ‘s-Hertogenbosh.

I riflettori saranno puntati poi sul compound che per la prima volta sarà protagonista in una competizione di questo spessore internazionale con le gare individuali e con il mixed team.

IL PROGRAMMA DI GARA – Il primo giorno in compagnia del tiro con l’arco a Minsk sarà venerdì 21 giugno con al mattino e al primo pomeriggio le frecce di ranking round dell’arco olimpico e compound mentre al pomeriggio sono in programma i primi due turni degli scontri del mixed team. Sabato sarà già tempo di assegnare le prime medaglie: quelle delle squadre dell’arco olimpico sia maschili che femminili. Domenica 23 giugno sarà una delle giornate più calde, in programma ci sono infatti tutti gli scontri del mixed team fino alle finali con in palio i posti sul podio e nell’olimpico i pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Da lunedì 24 giugno inizierà la lunga corsa verso i titoli individuali, proprio lunedì primi due turni del tabellone dell’olimpico maschile, il giorno successivo sarà tutto dedicato alle gare in rosa con le l’assegnazione delle medaglie individuali sia dell’olimpico che del compound in rosa. Giovedì 27 giugno sarà il giorno conclusivo del tiro con l’arco a Minsk in cui gli uomini del ricurvo e quelli del compound tireranno fino a decidere chi salirà sul podio delle due divisioni.

I CONVOCATI PER I GIOCHI EUROPEI – In pratica gli azzurri a Minsk saranno gli stessi che hanno preso parte alla rassegna iridata di ‘s-Hertogebosch. La squadra maschile dell’arco olimpico sarà quindi formata dal terzetto dell’Aeronautica Militare Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci. Al femminile si schiereranno sulla linea di tiro Tatiana Andreoli (Arcieri Iuvenilia), Lucilla Boari (Fiamme Oro) e Vanessa Landi (Aeronautica Militare) che al Mondiale ha ottenuto il bronzo mixed team insieme a Mauro Nespoli. Per la divisione compound gareggeranno a Minsk i due volte iridati nel misto Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino).

LA MANIFESTAZIONE IN ONDA SU SKY SPORT – CANALE 205

Le gare dei Giochi Europei verranno trasmesse in diretta da Sky Sport sul canale 205. Il tiro con l’arco verrà seguito dal giornalista Pietro Nicolodi con il commento tecnico di Walter Sinapi.

LA PAGINA DELL’EVENTO CON LE NOTIZIE E I LINK UTILI

http://www.fitarco-italia.org/eventi/dettaglioEvento.php?id=393

Com. Stam.