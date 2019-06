PGA Tour: Francesco Molinari torna subito in campo nel Travelers Championship Eurotour: in Germania Matt Wallace Defender, sette azzurri in gara

Francesco Molinari, archiviato l’US Open con il 16° posto, torna subito in gara nel Travelers Championship (20-23 giugno), torneo del PGA Tour in programma al TPC River Highlands di Cromwell nel Connecticut.

Difende il titolo Bubba Watson, ma i fari saranno puntati su Brooks Koepka, numero uno mondiale che ha rafforzato la sua posizione con il secondo posto nel major. Di tutto rispetto il field per la presenza degli altri statunitensi Jordan Spieth e Justin Thomas, entrambi in cerca di riscatto dopo il deludente US Open, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Phil Mickelson, Patrick Cantlay e Tony Finau. A dare contributo allo spettacolo anche gli australiani Jason Day e Marc Leishman, il sudafricano Louis Oosthuizen, gli inglesi Tommy Fleetwood e Paul Casey, l’emergente cileno Joaquin Niemann e il thailandese Kiradech Aphibarnrat. Presente anche il norvegese Viktor Hovland dopo l’ottima prestazione nel major (12° e miglior dilettante).

Francesco Molinari sarà ancora una volta tra i favoriti e a caccia del secondo successo stagionale sul PGA Tour, dopo essersi imposto a marzo nell’Arnold Palmer Invitational. Il montepremi è di 7.200.000 dollari.

Diretta su GOLFTV – ll Travelers Championship va in onda in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 20 giugno, dalle ore 21 alle ore 24.

EUROTOUR: IN GERMANIA MATT WALLACE DEFENDER, SETTE AZZURRI IN GARA – Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan, Filippo Bergamaschi e Renato Paratore, reduce dall’US Open sua prima esperienza in un major, scendono in campo al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera, in Germania, dove si disputa il BMW International Open (20-23 giugno).

Il tedesco Martin Kaymer e lo spagnolo Sergio Garcia saranno le stelle del torneo, anche se non attraversano un buon momento di forma. Ha, invece, buone possibilità di difendere il titolo l’inglese Matt Wallace. Nel field il venezuelano Jhonattan Vegas, giocatore del PGA Tour, gli inglesi Lee Westwood e Matthew Fitzpatrick, lo svedese Alex Noren, il danese Thorbjorn Olesen, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, l’austriaco Bernd Wiesberger, il sudafricano Brandon Stone, lo statunitense Kurt Kitayama, l’argentino Andres Romero, vincitore nel 2017, e il thailandese Thongchai Jaidee, recentemente a segno nel GolfSixes in coppia con il connazionale Phachara Khongwatmai. Ritorna dopo l’infortunio alla gamba il danese Thomas Bjorn, capitano europeo vincente nell’ultima Ryder Cup, due titoli in questo evento (2000 e 2002).

C’è attesa per Guido Migliozzi, al primo anno di circuito e con due successi nelle ultime sette gare disputate, tutte finite a premio, e sicuramente tra i favoriti, mentre gli altri azzurri sono tutti in cerca di una maggiore continuità di rendimento.

Il torneo su GOLFTV – ll BMW International Open viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 20 giugno, dalle ore11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

