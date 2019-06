Jordan Daniels pronto per la nuova avventura in Sicilia: “Messina, voglio aiutarti a vincere”

Una nuova, stuzzicante sfida sui campi di basket della C Silver siciliana, il richiamo dell’Italia e la scoperta di una nuova realtà come Messina. Sono alcuni dei motivi che affascinano il giovane Jordan Daniels, pronto a lanciarsi in questa nuova avventura sportiva, dopo l’ufficializzazione del suo ingaggio da parte della ZS Group Messina.

Andiamo alla scoperta del giovane cestista nato a Macclesfield nel cuore dell’Inghilterra 23 anni fa, primo colpo di mercato della Basket School Messina in vista del prossimo campionato, il quarto consecutivo in serie C Silver, che gli scolari andranno a disputare dal prossimo autunno. Daniel è un ragazzo sicuro dei propri mezzi ed ha tanta voglia di mostrare il proprio talento ai tifosi della ZS Group. Gli abbiamo chiesto di presentarsi, e descrivere le sue caratteristiche tecniche.

Che tipo di giocatore sei? “Sono un’ala longilinea e atletica. Abile a segnare oltre e attraverso il contatto. Il tiro mi permette di allungare il campo e mi consente di esercitare pressioni sulla difesa in diversi modi. Il mio corpo lungo e i piedi veloci mi consentono di coprire diverse posizioni e per natura sono pronto ad adattarmi alle esigenze della squadra e del coach”.

Il campionato italiano di serie C Silver sarà un buon banco di prova per un giovane giocatore con le tue caratteristiche. Come pensi di affrontare questa nuova esperienza in un torneo completamente nuovo? “Potrebbe esserci un periodo di adattamento dopo il mio arrivo. Comunque, credo che attraverso la pratica e l’allenamento continuo sarò in grado di giocare nel modo in cui la squadra ha bisogno, per aiutarci a vincere“.

Sei stato scelto dal nostro direttore tecnico, coach Pippo Sidoti, che è rimasto impressionato dalle qualità tecniche e atletiche mostrate in Inghilterra. Pensi di poterti esprimere allo stesso modo anche in Italia? “Attraverso il duro lavoro e la preparazione, trascorrerò il periodo di vacanza cercando di preparare il mio fisico alla nuova sfida, migliorare le mie capacità e svilupparne delle nuove”.

Che cosa hai pensato quando il tuo agente, Luigi Battista, ti ha comunicato che eri stato richiesto da una squadra siciliana? “Sono molto eccitato. Adoro nuove sfide, nuove esperienze. E’ fantastico poter viaggiare in qualche nuovo posto per fare ciò che più amo. Tutto questo è entusiasmante”.

Sei mai stato in Italia? Cosa conosci della Sicilia? “Non sono mai stato in Italia, sono entusiasta di venirci a giocare. Ho sentito che la Sicilia è una bellissima isola con ottimo cibo, dei fantastici paesaggi e con una ricca e profonda storia che sono desideroso di imparare”.

Cosa vuoi dire ai tuoi nuovi tifosi?” Voglio ringraziare tutti i miei nuovi tifosi per avermi dato il benvenuto, sono entusiasta di giocare nella vostra bellissima città. Ancora di più lo sono per giocare e vincere le partite con la maglia della Basket School Messina”.

Messina è una città molto calorosa e le persone sono affettuose. Siamo sicuri che starai bene insieme ai tuoi nuovi compagni di squadra a tutti i dirigenti ed i tifosi della Basket School ZS Group Messina. Good luck Jordan!

