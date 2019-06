La capitana Filippi: “Siamo Campionesse in carica, ma agiremo da underdog. Nel 3×3 nulla è scontato.” E‘ al suo quinto Campionato del Mondo. Come lei solo altri due giocatori: Marco Savic e Dusan Domovic Bulut. Tutti e tre sono icone riconosciute del 3×3 mondiale.

“E‘ uno dei vantaggi dell’età…” minimizza scherzando Marcella Filippi, 33 anni, capitana della Nazionale 3×3 a due giorni dall’esordio dell’Italia alla FIBA 3×3 World Cup 2019 di Amsterdam. Aggiunge, poi, seria: “Arriviamo da campioni del mondo in carica, è vero. Sul campo però non snobberemo nessuno, non possiamo permettercelo. Agiremo, come lo scorso anno, da underdog, perché nel 3×3 nulla è scontato, tutti possono vincere, tutti possono perdere. Cosa c’è di diverso rispetto dalle precedenti edizioni? La possibilità per le prime tre di accedere al Torneo di Qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: una grande novità, come non mai prima, che testimonia la crescita del 3×3.

“Come stiamo? Siamo un gruppo consolidato -continua Marcella- E’ il secondo anno che giochiamo insieme. Abbiamo lavorato tanto e bene in preparazione a Torino. A proposito voglio ringraziare il Comitato Regionale FIP Piemonte, ma soprattutto le nostre Barberis, Carangelo, Tassinari e Zampieri che con la massima professionalità ed impegno ci hanno permesso allenamenti ad alta intensità. Stiamo come previsto che fossimo a questo punto della preparazione. Abbiamo perso, è vero, la finale contro la Francia delle Women’s Series di Torino sabato pomeriggio, ma quella non era una gara funzionale al Torneo, ma alla preparazione a questa FIBA 3×3 World Cup. Siamo cresciute durante tutto il Torneo, gara per gara, anche perdendo contro la Francia”

Le Azzurre sono le girone D con Nuova Zelanda, Ucraina, Indonesia e Russia, seconda al Mondiale lo scorso anno, e giocheranno le prime due partite mercoledì 19 giugno alle 11:45 contro la Nuova Zelanda e alle 14:15 contro l’Ucraina: “Faremo un passo alla volta -conclude Marcella- e non è una frase fatta. La Nuova Zelanda ha partecipato all’Asia Cup ed è una squadra pronta e preparata che si allenata bene e a lungo. Noi, comunque, ci siamo.”

FIBA 3×3 World Cup, Amsterdam

Tutte le partite in diretta sulla pagina youtube.com/fiba3x3

Le gare dell’Italia

19 giugno

11:45 Italia–Nuova Zelanda

14:15 Italia-Ucraina

21 giugno

11:15 Russia-Italia

14:15 Indonesia-Italia

22-23 giugno

Quarti, Semifinali e Finale

Nazionale Femminile Open

Ciavarella Giulia (1997, 182, La Molisana Campobasso)

D’Alie Raelin Marie (1987, 160, Matteiplast Bologna)

Filippi Marcella (1985, 186, Famila Basket Schio)

Rulli Giulia (1991, 185, Basket CostaxL’Unicef)

Allenatore Angela Adamoli

Medico Roberto Barbieri

Preparatore Fisico Federica Tonni

Fisioterapista Salvatore De Fusco

Team Manager Maria Cristina Curcio

Le Azzurre

Marcella Filippi

Bergamo, 27 settembre 1985

Ala, 1,86 Famila Schio

E’ la capitana della Nazionale femminile 3×3. Ha vinto la FIBA 3×3 World Cup 2018

Nel 2017 ha conquistato due quinti posti sia a livello europeo (FIBA 3×3 Europe Cup Women di Amsterdam) sia a livello mondiale (FIBA 3×3 World Cup di Nantes). Fa parte della Nazionale 3×3 dal 2014.

Quarto posto alla FIBA 3×3 Europe Cup 2018.

5×5. Ha fatto il suo esordio in Nazionale all’All Star Game di Rimini nel 2014. 14 presenze, 31 punti.

Dopo le esperienze in A2 con Carugate, Udine e Pomezia, ha fatto il suo debutto nella massima serie nella stagione 2011-12 con Faenza, dove è rimasta due anni. Poi il passaggio in A2 alla Virtus La Spezia, dove ha ottenuto la promozione in A1. In Liguria ha giocato un altro anno, prima di trasferirsi nel 2014-15 a San Martino di Lupari. Nella stagione 2018-19 alla Famila Schio con cui ha vinto lo scudetto e partecipato all’Euroleague Women. Dal 2019 di nuovo a San Martino di Lupari.

Raelin Marie D’Alie

Waterford, Wisconsin, 31 ottobre 1987

31 anni, play, Progresso Basket Bologna

Ha vinto la FIBA 3×3 World Cup 2018: è stata la MVP del Mondiale.

Fa parte della Nazionale 3×3 dal 2017 con cui ha conquistato due quinti posti sia a livello europeo (FIBA 3×3 Europe Cup Women di Amsterdam) sia a livello mondiale (FIBA 3×3 World Cup di Nantes). Quarto posto alla FIBA 3×3 Europe Cup 2018.

5×5. Ha giocato le qualificazioni per l’Europeo 2013. Per lei 6 gare e 25 punti in Nazionale A.

Dopo l’università con i Wisconsin Badgers arriva in Italia nel 2011 a Battipaglia. Dal 2012 al 2014 gioca a Salerno per poi trasferirsi a Bologna. Dal 2015 al 2016 a VIgarano. Dal 2016 gioca con il Progresso Basket di Bologna con cui ha guadagnato la promozione in serie A1 alle fine della stagione 2018-19.

Giulia Rulli

Roma, 3 giugno 1991

184, B&P Autoricambi Costa Masnaga

Ha vinto la FIBA 3×3 World Cup 2018

5×5. Ha iniziato a giocare al San Raffaele. Si è trasferita a Faenza (A1), poi ha giocato al Cus Cagliari (2 anni in A2 e un anno in A1), due anni a Ferrara (A2) e poi a Costa Masnaga con cui con cui ha guadagnato la promozione in serie A1 alle fine della stagione 2018-19.

E’ iscritta alla Laurea Magistrale in Interventi di Psicologia clinica in contesti sociali

Giulia Ciavarella

9 marzo 1997, 183, Magnolia Campobasso

Ha vinto la FIBA 3×3 World Cup 2018. Quarto posto alla FIBA 3×3 Europe Cup 2018.

5×5. Ha giocato con la Smith Roma Centro, poi a Pomezia in A2 (allenatore Adamoli), poi alle Stelle Marine per due campionati in A2, Athena Roma, San Raffaele e poi due anni A Viterbo. Dal 2017 al 2019 a Campobasso. Ha vinto uno scudetto Under 20 con Battipaglia nel 2017. Dal 2019 a San Martino di Lupari.

Studia Fisioterapia

Angela Adamoli

Livorno, 15 giugno 1972

Ha iniziato ad allenare nel 2004.

Capo Allenatore Nazionale 3×3 Open Femminile e Under 18 dal 2015.

Oro Universiadi 3×3 2012

Oro FIBA 3×3 World Cup 2018

Capo Allenatore Nazionale femminile di Malta dal 2014 (Oro e Bronzo Olimpiadi Piccoli Stati, Oro e Bronzo Campionati Europei Piccoli Stati). Premio 2017 come miglior allenatore maltese di tutti gli sport.

Responsabile Tecnico Territoriale Regione Lazio dal 2014 e in più edizioni capo allenatore della squadra Lazio femminile al Trofeo delle Regioni.

Ha allenato Guidona Basket, Alfaomega Acilia, Fortitudo Pomezia, San Raffaele Basket, SBR Belize Virtus Albano, Stella Azzurra Roma

Come giocatrice ha giocato 90 gare in Nazionale A (284 punti) e 20 gare nella Nazionale Sperimentale (115 punti)

Ha vinto la medaglia d’Argento all’Europeo del 1995, l’Oro alle Universiadi di Fukuoka nel 1995 e l’argento ai Giochi del Mediterraneo del 1993. Ha partecipato anche agli Europei del 1997 e del 1999, ai Giochi del Mediterraneo del 1991 e del 1997 e ai Goodwill Games del 1994.

Club. Ha iniziato a giocare a Livorno nel 1981. Ha vinto lo scudetto e la Coppa dei Campioni 1988 con la Primigi Vicenza e la Coppa Ronchetti nel 1994 con Cesena.

Ha giocato inoltre a Messina, Chieti e Caserta.

