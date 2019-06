Rolex Giraglia 2019 – sipario e prua verso l’edizione 2020

La premiazione presso l’observatory deck dello Yacht Club de Monaco ha chiuso la 67ma edizione della Rolex Giraglia 2019. Numerosi i premi consegnati e grande partecipazione per la classica del Mediterraneo

Con la conclusione della premiazione, le ultime barche hanno salutato le acque del Principato di Monaco per fare ritorno nei porti di appartenenza. Tanti i regatanti che conserveranno l’entusiasmo per una settimana spettacolare, culminata con una prova offshore, da molti definita memorabile.Presenti oggi alla premiazione tutti i rappresentanti dei Club coinvolti (Yacht Club Sanremo, Société Nautique de Saint Tropez, Yacht Club de Monaco e Yacht Club Italiano) a dimostrazione dello spirito di squadra che, dal punto organizzativo e sportivo, ha coinvolto, e unito, tre nazioni differenti.

Questi i vincitori nelle varie classi della Rolex Giraglia 2019

COMBINATA –REGATE COSTIERE + REGATA DELLA GIRAGLIA

Classe ORC Gruppo B

1° Classificato: Mirabelle – Nikolay Drozdov

Classe ORC Gruppo A

1° Classificato: From Now On – Fernando Chain

Classe ORC Gruppo 0

1° Classificato: Sailing Poland – Phoenix – Maciej Marczewski

Classe Swan Club 50

1° Classificato: Skorpios – Dmitriy Rybolovlev

Classe IRC Gruppo B

1° Classificato: Rossko – Timofey Zhbankov

Classe IRC Gruppo A

1° Classificato e vincitore del Trofeo Challenge “Marco Paleari“:

Imagine – Gilles Argellies

Classe IRC Gruppo 0 RACER

1° Classificato e vincitore del Trofeo Challenge “Bellon“:

Jethou – Peter Ogden

Classe IRC Gruppo 0 CRUISER

1° Classificato: Wallyño – Benoît De Froidmont

5° REGATA DELLA GIRAGLIA X2

Classe ORC

1° Classificato: Be Free – Franco Govi

Classe IRC

1° Classificato: Give Me Five – Adrienn Follin

BEST SWAN

nella classe ORC della Giraglia

Stella Maris – August Shkram

67° ROLEX GIRAGLIA 2019 OFFSHORE RACE

Il premio speciale donato dallo YCF e dallo YCI per la barca della Marina Militare meglio classificata:

Capriccio II – Marine Nationale Francaise

Il Trofeo Higest Scoring IMA member – Miglior risultato tra i soci IMA:

Caol Ila R – Alex Schaerer

Classe ORC

1° Classificato e vincitore del Premio Challenge “Nucci Novi”:

Stella Maris – August Shkram

Il Trofeo Challenge “Sergio Guazzotti” assegnato all’imbarcazione prima classificata Overall nel raggruppamento più numeroso tra IRC e ORC della Rolex Giraglia appartenente a socio armatore dello Yacht Club Italiano è vinto da: Itacentodue (Classe Irc) – Adriano Calvini

Il Trofeo “Beppe Croce” assegnato all’imbarcazione che ha doppiato per prima lo scoglio della Giraglia è vinto da: Rambler 88 – George David

L’ Orologio Yacht Submariner assegnato all’imbarcazione che ha conseguito il miglior punteggio in tutte le regate (Sanremo – St. Tropez + Regate Costiere + Rolex Giraglia): Vikesha II – Oleg Evdokimenko

Il Trofeo Rolex, Orologio Yacht Master e il Trofeo Levainville assegnati all’imbarcazione prima classificata in Tempo Reale sono vinti da: Rambler 88 – George David

Il Trofeo Challenge Timone/Ruota dentata e Orologio Rolex Submariner assegnati

all’imbarcazione prima classificata Overall nella Classe IRC della 67° Rolex Giraglia sono vinti da: Caol Ila R – Alex Schaerer.

Classifiche complete qui.

LA ROLEX GIRAGLIA

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include regate di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di corse costiere nella Baia di Saint-Tropez. Nel 2019 questa classica regata celebra il suo 67mo anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e, per l’edizione 2019, con lo Yacht Club de Monaco, della Société Nautique de Saint-Tropez e lo Yacht Club de France. Rolex è partner della Rolex Giraglia dal 1998.

LO YACHT CLUB ITALIANO

Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Mediterraneo. Con sede nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello yachting e l’organizzazione di regate. La Rolex Capri Sailing Week, la Rolex Giraglia, le World Cup Series e i Mondiali 2.4, come ultime arrivate in ordine cronologico, sono solo alcune delle regate internazionali organizzate dallo YCI. La Coppa Carlo Negri, il Trofeo SIAD Bombola d’oro e la Millevele e molti altri eventi distinguono il presente e il futuro del Club, da sempre pronto a misurarsi con nuove sfide. Come da tradizione, il partner BMW, affiancherà lo YCI anche per questa regata con l’apprezzatissimo servizio di shuttle per ospiti, stampa e armatori.

