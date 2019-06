ZS Group Messina: il primo colpo arriva dall’Inghilterra, è l’ala Jordan Daniels

Primo movimento di mercato per la ZS Group Messina. Il team peloritano ha il piacere di annunciare l’ingaggio di Jordan Daniels, 23 anni, nelle ultime tre stagioni in forza alla UWE Jets di Bristol, la seconda squadra dei Bristol Flyers, formazione che milita nella British Basketball League, massima serie d’oltre Manica.

Giovane ala di 196 cm, molto atletica. Bravo a rimbalzo, accoppia ottime doti di finalizzatore a quelle di assist-man, Jordan Daniels, laureando alla University of the West of England, è nato a Maccelsfield il 12 febbraio 1996.

Ha fatto parte del National England Team Under 16, ha giocato per Oaklands College in EABL e EABL Playoff per 2 anni, dal 2013 al 2015, poi per Horsens IC (Danimarca) 2015-16 partecipando anche al torneo ungherese contro i pari età di Real Madrid e della nazionale ungherese. Da dal 2016 al 2019 ha giocato per i Bristol Flyers BBL.

Dopo le stagioni vissute con la canotta della squadra Universitaria di Bristol, Daniels ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura in Italia e la Basket School Messina non si è lasciata sfuggire l’occasione, infatti il ragazzo di Maccelsfield è stato espressamente richiesto da coach Pippo Sidoti che ne ha apprezzato le doti tecniche ed atletiche. Quasi 32 minuti di media giocati nell’ultimo torneo, con 15.6 ppg, 7.4 rimbalzi e 3.1 assist.

La Basket School Messina ringrazia il procuratore del giocatore, Luigi Battista, per la grande disponibilità dimostrata nel corso della trattativa che ha portato il giovane Jordan in riva allo Stretto.

