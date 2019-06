Parma, Italia-Bielorussia 73-56 (Penna 12) Crespi: “Difesa di alta qualità, segnale positivo”

Per Crippa partita numero 100 in Nazionale Raduno sciolto, le Azzurre si ritrovano martedì 18 a Roma

Vince ancora l’Italia, nel secondo test consecutivo che ha visto impegnata la Nazionale Femminile nel weekend contro la Bielorussia. Dopo il 71-67 di Broni, oggi le Azzurre si sono imposte per 73-56 al PalaCiti di Parma.

La miglior marcatrice tra le Azzurre è stata Elisa Penna con 12 punti, in doppia cifra anche Nicole Romeo (11) e Valeria De Pretto (10). Per Martina Crippa la partita di Parma è stata la numero 100 in Maglia Azzurra, 339 i suoi punti. L’esordio il 15 luglio 2010 a Cavalese, contro la Lettonia.

In serata la Nazionale Femminile è stata ospite di Barilla per una cena di Gala ospitata nella splendida “Academia Barilla”. Raduno sciolto in serata, la squadra tornerà a lavorare da martedì 18 a Roma. Il 20 la partenza per Bruxelles, il 21 e il 22 doppio impegno col Belgio.

Così coach Crespi: “Ancora una volta la seconda partita contro la stessa squadra, come era capitato contro l’Ucraina, abbiamo giocato in modo più efficiente. In difesa abbiamo fatto davvero azioni di alta qualità. Un segno positivo per essere ancora più ambiziose”.

Francesca Dotto, Sottana, De Pretto Cinili e Andrè il quintetto scelto da coach Crespi e questa volta, a differenza della gara di Broni, le Azzurre hanno preso possesso della partita già dai primi minuti: dal 10-0 iniziale in pratica la Bielorussia non è più riuscita a rientrare, il massimo vantaggio per l’Italia è arrivato sul 37-16 al secondo minuto del terzo quarto.

Snitsyna ha provato a rianimare la Bielorussia ma sul 42-27 Penna ha nuovamente ristabilito le distanze (51-27) a un minuto dalla fine del terzo quarto, poi nei minuti finali l’Italia ha gestito l’ampio vantaggio senza problemi.

Coach Crespi ne ha approfittato per concedere minuti a tutte le Azzurre, 11 delle quali hanno messo punti a referto.

All’EuroBasket Women 2019 l’Italia giocherà a Nis (Serbia) ed esordirà il 27 giugno con la Turchia. Il giorno dopo si torna in campo con l’Ungheria, il 30 c’è la Slovenia. Tutte le partite si giocheranno alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su SkySportHD. Le prime dei 4 gruppi accedono ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano.

In quel caso l’Italia incrocia le squadre del girone D (Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia). Le prime sei squadre dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico che si terrà (2-10 febbraio 2020).

Italia-Bielorussia 73-56 (17-7; 17-9; 20-12; 19-28)

Italia: Sottana 9 (3/5, 1/3), Dotto F. 9 (3/5, 1/4), De Pretto 10 (2/2), Cinili 5 (1/2, 1/2), Futo 7 (3/5), Dotto C. (0/4), Romeo 11 (0/2, 3/5), Gorini 2 (0/4, 0/2), Crippa 2 (1/6, 0/1), Cubaj 4 (2/4), Nicolodi 2 (0/1), Penna 12 (2/4, 2/4). Tiri liberi: 15/25. Rimbalzi: 42 (32+10), Assist: 11. All. Crespi.

Bielorussia: Tarasava 5 (1/2, 1/3), Snytsina 7 (2/4, 1/4), Likhtarovich 4 (1/2, 0/2), Papova 15 (5/13, 1/3), Hasper 4 (2/6), Rytsikava 5 (1/1, 1/1), Ziuzkova 4 (0/2, 1/4), Verameyenka 11 (2/5), Masko ne, Brych 1 (0/1), Inkina. Tiri liberi: 13/20. Rimbalzi: 39 (34+5), Assist: 16. All. Trafimava.

Arbitri: Bettini, Perocco, Puccini.

La partita di Broni

Italia-Bielorussa 71-67 (12-19; 34-43; 56-54)

Italia: Romeo 6 (1/1, 0/3), Gorini, Sottana 17 (3/13, 3/8), Dotto 2 (1/5, 0/1), Spreafico ne, De Pretto 4 (1/1), Crippa 2 (1/1, 0/1), Cubaj 3 (1/3), Ercoli, Cinili 2 (0/2, 0/2), Andrè 8 (4/9), Penna 27 (3/5, 5/11). Tiri liberi: 17/20. RT: 42, RD 29, RA 13, Assist: 18, PP 6, PR 8. All. Crespi.

Bielorussia: Tarasava 3 (0/2, 1/1), Snytsina 5 (1/6, 1/4), Rytsikava 5 (1/4, 1/1), Likhtarovich 6 (0/1, 2/3), Ziuzkova 3 (0/2, 1/2), Masko, Papova 17 (6/10, 1/3), Brych 6 (2/3), Hasper 22 (10/18, 0/3), Inkina (0/1). Tiri liberi: 6/9. RT: 44, RD 33, RA 11, Assist: 22, PP 14, PR 3. All. Trafimava.

Arbitri: Lanciotti, Martellosio, Foti.

Spettatori: 600.

EuroBasket Women 2019, il calendario delle Azzurre

27 giugno

Italia-Turchia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

28 giugno

Italia-Ungheria (ore 18.30, diretta SkySportHD)

30 giugno

Italia-Slovenia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

2 luglio Spareggio (Belgrado)

Fase finale (Belgrado)

4 luglio

Quarti di Finale

6 luglio

Semifinali

7 luglio

Finali

Girone A

Gran Bretagna, Lettonia, Spagna, Ucraina

Girone B

Francia, Montenegro, Repubblica Ceca, Svezia

Girone C

ITALIA, Slovenia, Turchia, Ungheria

Girone D

Belgio, Bielorussia, Russia, Serbia

